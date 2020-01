Särestöniemi ja Äkkijyrkkä Salmelan kuvataiteilijoina

0

Taidekeskus Salmelan tulevan kesän kuvataiteilijoihin kuuluvat muun muassa ensikertalaiset Reidar Särestöniemi ja Miina Äkkijyrkkä.

Särestöniemen maalauksia nähdään ensimmäistä kertaa Salmelassa. Päärakennukseen tulee esille myös kuvanveistäjä Veikko Myllerin uusi kokoelma. Kuvanveistäjä Äkkijyrkkä on toinen Salmelan ensikertalainen. Äkkijyrkkä tuo Salmelaan sekä maalauksia että veistoksia. Päärakennuksessa esitellään myös uudet kokoelmat taidemaalari Elina Förstiltä, kuvanveistäjä Tiina Torkkeliltä sekä Rafael Wardilta. Kesän Nuori taiteilija julkistetaan myöhemmin keväällä.

Koko Domanderin näyttelyalue on varattu viidennelle Salmelan nuorten kuvataidekilpailun näyttelyluokalle. Tuomaristo valitsee näyttelyyn tulevat noin 15 taiteilijaa maaliskuussa 2020. Kuvataidekilpailuun on ilmoittautunut yli 300 taiteilijaa. Kuvataidekilpailun palkintojenjako järjestetään 10. heinäkuuta Salmelassa.

Tiede on Salmelan uusi aluevaltaus. Luennoimaan saapuu 27. kesäkuuta tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. Lisäksi 18. heinäkuuta järjestetään luento kalliomaalauksista ja kalliopiirustuksista, joihin yleisöä perehdyttävät dosentti Antti Lahelma sekä professorit Pekka Kivikäs ja Juhani Pallasmaa.

Salmelan puistonäyttämön viihtyvyyttä ja palvelutarjontaa on talven aikana parannettu . Katsomoaluetta on laajennettu, siihen on lisätty porrastusta ja palvelupisteiden määrää on lisätty. Uusi noin 350 neliön tähtiteltta tuo jatkossa suojaa ja tunnelmaa. Tapahtumien määrä myös kasvaa.

Salmelan kesän avaa Kaartin soittokunta johtajanaan ylikapellimestari Jyrki Koskinen. Soittokunnan solistina on trumpetisti Tero Lindberg. Muita kesän esiintyjiä ovat 4. heinäkuuta Jyväskylä Sinfonia solistina sopraano Hannakaisa Nyrönen ja kapellimestarina Tomas Djupsjöbacka. Jussi Raittisen taiteilijajuhlakonsertti on 10. heinäkuuta, mukana ovat myös Mikko Alatalo ja Vicky Rosti. 16. heinäkuuta palaa Salmelaan J. Karjalainen ja 25. heinäkuuta on vuorossa mäntyharjulainen Tero Vaara kera Mamban ja Salmela House Bandin. 29. heinäkuuta puistonäyttämön valtaavat Waltteri Torikka ja Maria Ylipää yhdessä Arto Pajun johtaman Salmela Festival Orchestran kanssa.

Elokuussa kausi huipentuu Hamina Tattoon yhteistyökonserttiin 2. elokuuta juuri remontoidussa Mäntyharjun kirkossa, jossa esiintyy Japanin itsepuolustusvoimien soittokunta. Kesän päättää 8. elokuuta viime vuotiseen tapaan Kaikki laulaa Salmelassa -yhteislaulutilaisuus, jossa laulattajina toimivat Arja Koriseva, Mikael Konttinen sekä Arto Pajun johtama Salmela House Band.