Säästöpankki sulkee ovensa Mäntyharjussa – kuntaan jää yksi pankkikonttori

Maaliskuusta lähtien Osuuspankki on paikkakunnan ainoa kivijalkapankki, kun Säästöpankki Optia sulkee ovensa Mäntyharjussa. Pankin konttori sulkeutuu kokonaan helmikuun viimeisenä päivänä. Viime toukokuusta lähtien konttori on toiminut paikkakunnalla ajanvarausperiaatteella. Pankin mukaan sulkemisen syy on konttoriasiakkaiden raju kato. Säästöpankki Optian Mikkelin ja Lappeenrannan aluekonttorin johtaja Pirkko Pöntinen kertoo, että asiakkaat käyttävät kivijalkapankin sijasta enenevässä määrin verkkopankkia.

– Konttorissa on käynyt asiakkaita aina vain vähemmän. Kassapalvelujen ollessa vielä käytössä meillä kävi joinain päivinä vain muutamia asiakkaita, Pöntinen sanoo

Pöntisen mukaan konttorin sulkeminen ei liity viime vuoden maaliskuussa tapahtuneeseen pankkifuusioon. Tuolloin Suomenniemen Säästöpankkina Mäntyharjussa toiminut pankki sulautui Säästöpankki Optiaan. Kassapalvelut pankki lopetti Mäntyharjussa huhtikuussa.

–Vaikka olisimme säilyneet itsenäisenä, ei se olisi konttoria pelastanut. Kyllä meillä se tiedossa on ollut, että tämä päivä tulee eteen jossain vaiheessa. Yllätys kuitenkin oli, että se tuli eteen näin nopeasti. Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut niin nopeasti.

Suoria henkilöstövähennyksiä konttorin sulkeminen ei tuota. Viimeisen vuoden aikana Mäntyharjun pankissa on työskennellyt 1-2 työntekijää. He siirtyvät työskentelemään Mikkelin konttoriin.

Mäntyharjun konttorin sulkeminen ei ole ainoa Optian samalla kiinni laittama toimipiste. Valot sammuvat samalla viidellä paikkakunnalla Ylä-Savossa.

Pirkko Pöntinen painottaa, ettei konttorin sulkeminen tarkoita Mäntyharjun pankkipalveluiden täydellistä loppumista. Vaikka lähin konttori sijaitsee maaliskuusta lähtien Mikkelissä, palveluita tarjotaan edelleen myös Mäntyharjussa.

– Esimerkiksi lainaneuvottelut voidaan käydä siellä missä asiakas haluaa. Konttorissa Mikkelissä, verkossa tai voimme käydä vaikka kotona Mäntyharjussa, jos asiakas niin haluaa.

Säästöpankin asiakaskunta painottuu Mäntyharjussa tavallisiin kuluttaja-asiakkaisiin. Suurin yksittäinen asiakasryhmä ovat eläkeläiset.

– Asiakaskunta on tyypillinen maalaispaikkakunnalle. Asiakkaissa on paljon yli 75-vuotiaita.

Yrityspuolen rahoitus on sitä vastoin vähäisempää.

– Yritysrahoitus meillä on pientä. Pieniä yrityksiä on, mutta mame-asiakkaita (maa- ja metsätalous) meillä on aika vähän. Siellä on tulevaisuudessa paljon tehtävää, Pöntinen toteaa.