Pertunmaan uudessa palvelukylässä lauletaan, saunotaan ja viihdytään – ”Kun tällaisia palveluja tarjotaan, niin omassa kodissa pystyy asumaan hyvin”

Muusikko Pete Nikulainen lyö kitarallaan tahtia ja 15 hengen mummo- ja pappajoukko laulaa iloisena mukana. Käsillä on yksi vanhemman ikäpolven viikon kohokohdista Pertunmaalla. Nikulainen vetää vanhuksille kansalaisopiston tuella mummomuskaria, jossa lauletaan yhdessä ikivihreitä menneeltä vuosisadalta. Listalla on paitsi tanssimusiikkia, myös sota-ajan lauluja ja paikoin myös hengellistä musiikkia. Yksi tilaisuuden osanottajista on Heikki Mäkinen, joka reisssaa muskariin kerran viikossa 10 kilometrin päästä taksikyydillä.

– Peten lauluhetki on ehdottomasti yksi viikon parhaista asioista. Päivään kuuluu ruoka ja laulamisen jälkeiset kahvit. Täällä on aina mukava käydä, Mäkinen kehuu.

(Jos video ei näy, katso se tästä linkistä)

Nikulaisen vetämät muskarit ja lukuisat muut vanhuksille järjestettävät puuhahetket löytyvät Pertunmaalta tätä nykyä saman katon alta. Joulukuussa käyttöön vihitty Leppälän palvelukylä sisältää yhteisen päivätoimintatilan lisäksi myös yhteiset saunatilat, jossa löylyjä tarjotaan paitsi läheisten rivitalojen asukkaille, myös kauempaa kirkonkylälle tulleille.

– Näissä uusissa ja valoisissa tiloissa järjestetään myös seurakunnan hetkiä, kunnan liikunnaohjaajan pitämiä tunteja sekä vapaaehtoisten pitämiä visoja ja lauluhetkiä. Ikäihmisten toiminnan lisäksi meillä on tietysti myös kehitysvammaisten aikuisten päivätoimintaa, kertoo päivä- ja työtoiminnan ohjaaja Satu Ahtiainen.

Mummomuskarilainen Taina Pitkälä kehuu uusissa tiloissa järjestettäviä tilaisuuksia, vaikka kaipaakin välillä terveysaseman alakerrasta löytyvän vanhan päivätoimintapaikka Jokituvan tunnelmaa. Pitkälä käy tilaisuuksissa puolentoista kilometrin päässä taksikyydillä.

– Viimeksi olin Mannerin Annin (kunnan liikuntaohjaaja) tuolijumpassa. Peten lauluhetket ovat myös erittäin mukavia, Pitkälä sanoo.

Upouusien päivätoiminta- ja saunatilojen lisäksi samasta rakennuksesta löytyy 12 uutta rivitaloasuntoa. Niiden tieltä purettiin kaksi alueella ollutta vanhempaa rivitaloa. Uusista asunnoista on täyttynyt tähän mennessä seitsemän. 2,2 miljoonaa euroa maksaneen palvelukylän rakennuttaneen Pertunmaan tukikoti ry:n isännöitsijä ja toimitusjohtaja Riitta Salminen on tilanteesen tyytyväinen.

– Uuden rakennuksen ympärillä olevissa vanhemmissakin taloissa on tällä hetkellä neljä vapaata asuntoa. Uudet asunnot täyttyvät pikku hiljaa ja nykyiset asukkaat ovat olleet asumiseen tyytyväisiä, Salminen sanoo.

Uuden palvelukylän esikuvana on ajatus entisaikojen kylästä, jossa yhteistä elämää on koottu saman katon alle. Uusiin tiloihin tullaan paitsi nauttimaan ohjelmasta, myös ruokailemaan ja peseytymään. Helpointa ohjelmaan osallistuminen on tietenkin uudessa rakennuksessa ja sen ympärillä sijaitsevista rivitaloasunnoista käsin. Kyydillä osallistumaan pääsee onneksi kauempaakin, Heikki Mäkinen kiittelee.

– Käyn täällä säännöllisesti lauluhetkien lisäksi myös bingossa ja muissa tekemisissä. Käyn tietenkin säännöllisesti myös uudessa saunassa. Kun tällaisia palveluja tarjotaan, niin omassa kodissa pystyy asumaan hyvin, Mäkinen kertoo.

Päävuokralaisena tiloissa on Essote, joka on päävastuussa päivätoiminnan järjestämisestä. Kunnan lisäksi tärkeä yhteistyökumppani on myös seurakunta. Satu Ahtiainen painottaa, että äärimmäisen tärkeä osa toiminnan pyörittämistä ovat kuitenkin vapaaehtoiset.

– He mahdollistavat meille monta asiaa. Meidän 15-20 vapaaehtoista pyörittävät ryhmiä ja osallistuvat muutenkin toimintaan. Heidän tuoma tunnelma on välitöntä ja avointa, Ahtiainen sanoo.