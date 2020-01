Seurakunta houkuttelee pareja naimisiin vaivattomuudella – Pertunmaan kirkossa järjestetään helmikuussa Hääyö

0

Tämän helpommin ei kirkossa naimisiin pääse.

Mukaan tarvitsee ainoastaan suostuvaisen kumppanin, henkilöllisyystodistukset ja sormukset, jotka voi hätätilanteessa askarrella vaikka paperista.

Hääkakusta ja juhlapaikasta ei tarvitse murehtia, sillä ne tarjoaa seurakunta. Avioliiton esteiden tutkinnan pitää toki olla suoritettuna, mutta siihen virallinen osuus jääkin.

– Näin kirkon nettisivuilla ilmoituksen Pertunmaan tapahtumasta, ja innostuin heti. Olin jo aikaisemmin miettinyt osallistumista Mikkelissä, mutta silloin mies ei lämmennyt ajatukselle. Nyt kun tämä järjestetään meitä lähellä, niin heti tuntui omalta, kertoo hääyöhön ilmoittautunut pariskunta.

Vihille aikovaa paria kiehtoo tapahtumassa erityisesti naimisiinmenon helppous. Vaikka perinteiset kirkkohäät ovat joskus olleet haaveissa, vastaa hääyö nyt eniten omiin tarpeisiin.

Hääyö on evankelisluterilaisen kirkon tapahtuma, jossa pareja vihkitään saman illan aikana useampia. Tarkoitus on mahdollistaa vaivattomat, mutta tunnelmalliset kirkkohäät.

– Tämä lähti ehkä vähän vitsinheittona, kun sanoin meidän kappalaiselle Satu Ruhaselle, että voitaisiin järjestää tapahtuma myös Pertunmaalla, seurakunnan viestintävastaava Nina Tuomi kertoo.

Ruhanen innostui ideasta ja niinpä Pertunmaallakin vietetään helmikuun lopussa ensimmäistä kertaa hääyötä.

Virkavapaalla oleva Ruhanen osallistuu tapahtumaan, mutta vihkimiset hoitaa Juha Ijäs.

– Hän suorittaa kaikki vihkimiset, ellei lisää pareja ilmoittaudu tai joku toivo nimenomaan Satua.

Stressittömän kokemuksen lisäksi hääyöhön osallistuva pari saa myös mieleenpainuvan päivämäärän.

– Ehkä mieskin silloin muistaa hääpäivän, Tuomi naurahtaa.

Kuukautta ennen tapahtumaan on ilmoittautunut kaksi paria. Toinen pari tulee uusimaan valansa ja toisella pariskunnalla on edessään varsinainen vihkiminen. Mukaan mahtuu siis lisääkin pareja.

Valansa uusiva pari ei olisi aikoinaan itse vaihtanut perinteisiä kirkkohäitä hääyön kaltaiseen tapahtumaan, mutta valojen uusimiseen se sopii paremmin kuin hyvin.

– Valojen uusiminen oli jo aiemmin mielessä, kun 30 vuotta yhdessä tuli täyteen. Se jäi kiireen keskellä toteuttamatta. Valmiiksi järjestettyyn tapahtumaan on helppo ottaa osaa. Hääyön idea on loistava nykypäivän kiireisessä elämässä, pariskunta kertoo.

Kiinnostusta on ollut enemmänkin, mutta ainakaan vielä se ei ole kääntynyt ilmoittautumisiksi.

– Pertunmaalla ja Mäntyharjussa menee vuosittain muutama pari naimisiin. Ajattelimme, että ehkä tällä voisimme hieman lisätä innostusta, Tuomi kertoo.

Hääyöhön voi osallistua, oli sitten Pertunmaalta tai Mäntyharjusta.

– Näin pienellä paikkakunnalla ei ehkä pääse salaa naimisiin, mutta jos tulee muualta, niin sekin varmaan onnistuu, Tuomi naurahtaa.

Tapahtumaan pitää ilmoittautua vähintään viikkoa aiemmin, sillä seurakunta tarjoaa hääpareille kakkukahvit seurakuntatalolla. Hääkakut tilataan Kaks’ Muijaa -torikahvilasta.

Lisäksi esteiden tutkintaan menee minimissään viikko, joten täysin hetken mielijohteesta ei alttarille voi astella.

– Pukukoodia ei ole, vaan vihille voi astella vaikka farkuissa, jos niin haluaa. Saa tulla myös täydessä tällingissä, Tuomi neuvoo.

Vieraatkin ovat tervetulleita, mutta heitä saa olla maksimissaan kymmenen. Myös valokuvaajan voi tuoda mukanaan.

– Tarpeen vaatiessa myös minä voin ottaa kuvia, Tuomi lupaa.

Kokeilu voi hyvinkin muuttua säännöllisesti järjestettäväksi tapahtumaksi.

– Katsellaan ensin, miten tämä ensimmäinen tapahtuma muotoutuu. Mäntyharjun kirkkohan on nyt remontissa, mutta myöhemmin voisimme järjestää vastaavanlaisen tapahtuman myös siellä, Tuomi kertoo.

Etenkin erikoisemmat päivämäärät seurakunta aikoo hyödyntää. Seurakuntaan voi myös itse ottaa yhteyttä, jos vaikkapa kaveripariskunnilla on mielessä sopiva päivämäärä.

– Tai jos haluaa mennä vaikka keskiyöllä naimisiin. Voimme järjestää erikoisempiakin häitä, jos vain pyytää.

Fakta: Hääyö

Järjestetään Pertunmaan kirkossa 20.2.2020.

Parit vihitään yksitellen 20 minuutin välein klo 20.00 alkaen. Myös valansa voi tulla uusimaan.

Pappina toimii Juha Ijäs.

Mukaan tarvitsee ottaa esteettömyystodistukset, henkilöllisyystodistukset ja sormukset.

Avioliiton esteiden tutkintaan on hyvä varata vähintään viikko aikaa.