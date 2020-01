Pääkirjoitus: Mummojen ja pappojen kelpaa nyt elellä Pertunmaan palvelukylässä

0

Laulaminen, jumppa ja saunominen. Siitä on tehty hyvän elämän eväät, ainakin jos kysyy pertunmaalaisilta ikäihmisiltä Leppälän upouuden palvelukylän käytävillä. Ja mikäpä siinä on elämästä nauttiessa, ainakin puitteet ovat nyt kohdillaan. Noin 2,3 miljoonaa maksanut palvelukylä on iso ponnistus, josta kunnan veronmaksajat ovat kustantaneet 1,3 miljoonaa euroa. 440 000 euroa tuli Tuovi Rinteen perinnöstä.

Palvelukylän tunnelma keräsi kiitosta sen käyttäjiltä juttukeikalla viime viikolla. Moni paikalle laulamaan tullut oli saapunut paikalle kauempaa taksikyydillä. Palvelukylän perusajatus on juuri sitä, mitä vanhuspalvelut tällä hetkellä tarvitsevat: uutta ajattelua, joka ainakin yrittää katsoa asioita ikäihmisten näkövinkkelistä. Tavoitteena on ollut kerätä lähiseudun ikäihmisille tarjottavat palvelut saman katon alle ja lisätä siinä sivussa paljon puhuttua yhteisöllisyyttä. Aika näyttää, muodostuuko Leppälästä sellainen menestystarina, mitä sille on puheiden tasolla luotu. Mielenkiintoista on, kuinka pitkään lopuille kylän kuuteen rivitaloasuntoon pitää etsiä asukkaita.

Uudesta palvelukylästä on toivottu myös eri sukupolvien kohtaamispaikkaa. Lähellä sijaitsee ainakin päiväkoti, mikä mahdollistaisi erilaisten yhteistilaisuuksien järjestämisen. Ja mikseipä tiloissa voisi viritellä yhteistyötä koulunkin kanssa?

Palvelukylässä toimintaa järjestää tällä hetkellä Essoten ohella myös kunta ja seurakunta. Ikäihmisten lisäksi toimintaa järjestetään kehitysvammaisille aikuisille. On hyvä muistaa, että eri ryhmille järjestettävän toiminnan selkäranka ovat vapaaehtoiset, joita ilman moni tilaisuus jäisi järjestämättä.