Liikunnanopettaja kyllästyi odottelemaan kaukaloiden avaamista ja avasi luistelukentän järven jäälle – ”Lapsia kannustetaan jäälle terveellä maalaisjärjellä”

Pertunmaalla ollaan oltu plussakelien takia alkutalvi ilman luistelukenttää. Yhtenäiskoulun liikunnanopettaja Jari Långström sai alkuvuodesta tarpeekseen heikosta luonnonjäätilanteesta ja päätti testata koulun vieressä olevan Pienveden jään kestävyyttä.

– Porasin rannasta testimielessä jään paksuutta ja totesin, että onhan sitä 15-20 senttiä. Jää oli muutenkin hyvässä kunnossa luistelua varten. Syvyyttä kentän kohdalla on noin 90 senttiä, Långström kertoo.

Viime ja tällä viikolla yhtenäiskoulun liikuntatunteja onkin pidetty jäälle auratulla kentällä. Oppilaiden vanhemmille kentästä tiedotettiin viime viikolla. Långström kertoo, että vanhemmat ovat suhtautuneet uuteen luistelukenttään pääosin positiivisesti. Muutamia soraääniäkin on kuulunut.

Joidenkin mielestä koulun ei pitäisi viedä oppilaita järven jäälle, sillä koko alkutalvi lapsia on kehotettu pysymään pois jäiltä.

– Lapsia ei missään nimessä rohkaista omatoimiseen jäälle menoon, vaan nauttimaan luonnon tarjoamasta turvallisesta mahdollisuudesta luistella. Jään paksuus on kuitenkin mitattu ja varmistettu sen kestävyys.

Långström sanoo, että hänen omana tausta-ajatuksena on myös kasvatuksellinen näkökulma.

– Ajatuksena on juuri se, että jäälle pitää mennä vain terveellä maalaisjärjellä. Tässä oppilaita kannustetaan myös omatoimisuuteen, sillä he pääsevät itse auraamaan kenttää.

Långströmin mielestä itse ylläpidetty kenttä auttaa oppilaita ottamaan asioista myös vastuuta.

– Omassakin nuoruudessa me aurattiin itse omat luistelupaikat. Tässä mielessä nuoret oppivat tekemään asioita omatoimisesti.