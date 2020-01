Pääkirjoitus: Jääkiekko on taas suosiossa Mäntyharjussa, Pertunmaalla smirklaillaan järven jäällä

0

Jääkiekkoharrastus vetää Mäntyharjussa jälleen väkeä luistimille useamman vuoden tauon jälkeen. Alakoululaisille suunnatussa kiekkokoulussa on riittänyt tällä kaudella kuhinaa. Toista talvea käytössä olevan tekojään myötä puitteet ovat kunnossa. Jäätä riittää, vaikka kelit kävisivätkin plussan puolella.

Jääkiekon paluu on mukava lisä nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Jos toiminta jatkuu aktiivisena, lajista voi tulla hyvä tuki ennestään erittäin vireälle salibandytoiminnalle. Innokkaiden nuorten lisäksi toimintaan tarvitaan tietenkin sitoutuneita valmentajia. Oman lisänsä valmennuspuolelle tuo Juniori-Jukurien tuki. Naapurikaupungin liigajoukkue yrittää näet etsiä lahjakkaita junioreita myös ympäryskunnista. Omat aktiivit ovat kuitenkin kaikki kaikessa.

Jääkiekkoilemaan ja luistelemaan on päästy lopulta myös Pertunmaalla. Kunnan jäädyttämiä kaukaloita siihen ei kuitenkaan tarvittu, vaan luistelukenttä löytyy torin vierestä järven jäältä. Kentän turvallisuudesta ja ylläpidosta ovat vastanneet yhtenäiskoulun liikunnanopettajat. Kentän avaaminen on mukava osoitus oma-aloitteellisuudesta. Itse ylläpidetty kenttä kannustaa varmasti myös nuoria ottamaan kolan käteen.

Osa on pelännyt kentän kannustavan lapsia menemään heikoille jäille. Huoli on toki ymmärrettävä. Toisaalta kenttä avaa luontevan mahdollisuuden jutella jäiden kestävyydestä nuoremman väen kanssa. Keväisin järvien jäillä kun näkyy oikeasti uhkarohkeita pilkkijöitä kairat käsissään. Jäille on siis turha mennä, jos sen paksuudesta ei ole tarkkaa varmuutta. Siitä pidetään varmasti huolta myös Pertunmaan järvikentällä.