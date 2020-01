Vanhojen tanssit lähestyvät jälleen – Vuosiluokan oma tanssi aiheuttaa paineita koreografeille: ”Onhan siinä sellaista kunnianhimoa, että tanssin pitäisi aina olla parempi kuin viimekertainen”

0

Vanhojen tansseissa säilyvät samat tanssit, kuten cicapo ja kehruuvalssi, muuttumattomina vuodesta toiseen. Yhden tanssin kohdalla lukiolaiset saavat kuitenkin päästää mielikuvituksensa valloilleen.

Kyse on tietenkin lukion kakkosten, eli vanhojen suunnittelemasta omasta tanssista.

– Onhan siinä vähän sellaista kunnianhimoa, että tanssin pitäisi olla aina parempi kuin viimekertainen. Mekin vertailimme eri vuosien tansseja Youtubesta, joten sillä tavalla on paineita onnistua, kertoo Lassi Lyytikäinen.

Lyytikäinen on yksi koreografeista, jotka olivat mukana suunnittelemassa tämän vuoden omaa tanssia.

Musiikki on tanssissa pääosassa, sillä erityisesti huumorin varaan lasketaan paljon.

Ensin onkin valittu tanssittavaksi tulevat kappaleet. Niitä on keräilty jo hyvissä ajoin tulevaa juhlapäivää varten. Liikkeitä alettiin miettiä vasta musiikin ehdoilla, tiettyihin kappaleisiin sopivaksi.

Setti on kohtuullisen kattava.

– Kestääköhän tämä kahdeksan minuuttia. En tiedä, onko ikinä ollut yhtä pitkää omaa tanssia.

Vaikka tanssia suunnitteli 4–6 hengen porukka, pitää koko joukon pystyä tanssimaan sama tanssi.

Vaikeinta oli miettiä sitä, ettei tanssi mene liian monimutkaiseksi, vaan kaikki ehtivät sen oppia. Helpotusta toi onneksi Ellen Björkman, jolla on tanssijan taustaa.

– Omasta tanssikokemuksesta oli jonkin verran apua, kun mietimme eri kuvioihin siirtymistä. Lisäksi tiesin, että jos musiikin tahtiin pystyy laskemaan, niin liikkeitä on helpompi omaksua, Björkman kertoo.

Turhan yksityiskohtaiset liikkeet kannattaa jättää pois, sillä liikkeiden pitää olla suuria näkyäkseen katsomoon asti. Björkman kehottaakin harjoituksissa useasti luokkatovereitaan liioittelemaan liikeratoja.

– Tätä voisi kuvailla muodostelmatanssiksi, Lyytikäinen sanoo.

Yhteensä tanssijoita on 28. Suurin osa ei siis ole ollut aktiivisesti mukana koreografiaa miettimässä. Se ei kuitenkaan ole Lyytikäisen ja Björkmanin mielestä aiheuttanut ongelmia.

– Ensimmäisessä vanhojen kokouksessa jaoimme tehtävät sen mukaan, mitä kukin halusi tehdä. Olemme myös ottaneet huomioon kaikki ehdotukset, mitä muulta porukalta on tullut, Lyytikäinen toteaa.

Tanssia on harjoiteltu ahkerasti jo joulukuusta asti. Omaa tanssia toteuttamassa ollut porukka kuvasi muille opetusvideon Whatsappiin.

– Liikkeet jokaisen piti opetella itsekseen. Nyt olemme sitten porukalla opetelleet, miten tanssi sujuu ryhmässä.

No onko tanssi sitten parempi kuin viimevuotinen?

– Totta kai! Tässä on enemmän huumoria. Eritasoista porukkaa on vaikeaa saada liikkumaan näyttävästi, joten huumori on tärkeää, Lyytikäinen pohtii.

Eikä näyttävyyttäkään ole unohdettu, sillä yksilöiden taitoja on muistettu koreografiassa hyödyntää. Yleisökin pääsee osallistumaan.

– Lisäsimme väliin taputushetkiä, joihin yleisö voi lähteä mukaan. Yleensä tanssit alkavat taputuksella, mutta sitten se aina hiipuu loppua kohden.

Vanhojen tanssien yleisönäytös perjantaina 7.2. klo 18 Kisalassa.