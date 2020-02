Tekojääradan valaistus tilattua huomattavasti heikompi

0

Mäntyharjuntekojääradan valaistus on herättänyt hämminkiä lähialueiden asukkaissa. Valot häikäisevät esimerkiksi pitkälle Kyttäläntien Mäntyharjuntien puoleiseen päähän. Syy ei kuitenkaan ole se, että valot olisivat liian kirkkaat, vaan päinvastoin.

Kun valaistusta tehtiin, piti sen suunnitelman mukaan tuottaa valaistustehoa 120-360 luxia. Tammikuussa tehdyissä mittauksissa tehoksi saatiin vain 27-55 luxia, jonka jälkeen urakoitsija asensi uudet valonlähteet. Uudet mittaukset antoivat tulokseksi 38-101 luxia.

Ongelma onkin siinä, että kunta tilasi urakoitsijalta kuusi valaisinpylvästä, joissa kuuluisi olla 18 valonlähdettä. Nyt pylväitä on neljä ja valolähteitä kahdeksan.

– Valaisinpylväät sijaitsevat kulmissa ja keskialueen valaistuksen takia valonlähteet joudutaan suuntaamaan laajemmalle alueelle ja valaistusteho on kääntäen verrannollinen pinta-alaan, joten valoteho ei ole tasainen kentän alueella. Valaisimien asento aiheuttaa turhaa häikäisyä myös lähialueen asutukselle, sanoo tekninen johtaja Lasse Kurvinen.

Tekojääradan urakoinut Jäämestarit Oy on nykyisin yrityskaupan jälkeen osa Unisport Infra Oy:tä. Jääradan kaksivuotinen takuuaika päättyy lokakuussa.

Kurvinen on pyytänyt kirjallista selvitystä Unisportin edustajalta.

– Asia tulee käsitellä yhteistyössä, jotta saadaan se ratkaistua.

Kunta otti vastaan kokonaisvastuu-urakan 17. lokakuuta 2018 ja tuolloisen teknisen johtajan Tapio Montosen allekirjoittamassa pöytäkirjassa on kirjattu ainoana takuuajan puutteena kentän maalaukset, jotka sovittiin suoritettavaksi 30. toukokuuta 2019 mennessä.