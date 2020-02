Pääkirjoitus: Kirkonkylällä soi vasara jo ensi kesää varten

0

Mäntyharjun Kirkonkylällä valmistaudutaan jo täyttä häkää ensi kesän matkailusesonkia varten. Taidekeskus Salmela satsaa entistä enemmän musiikkipuitteisiin puistonäyttämön laajennuksella. Ensi kesästä lähtien keikoille mahtuu 1150 kuuntelijaa, mikä on 70 edellisvuosia enemmän. Samalla parannetaan konserttien aikaisia palveluja.

Uutinen on lämmin tuulahdus kesäelosta talvisen arjen keskellä. Samalla se kertoo, että musiikki ja erilaiset oheistapahtumat ovat tulevina kesinä entistä suuremmassa roolissa taidekeskuksen toiminnassa. Kasvua pitää siis etsiä sieltä, missä sitä on mahdollista saavuttaa.

Salmelassa haistellaan selvästi tarkasti aikaan liittyviä ilmiöitä, josta kertoo tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaojan pestaaminen luennoitsijaksi. Erilaiset tiedeluennot kun ovat nousseet viime vuosina entistä suositummiksi yleisötapahtumiksi niin maailmalla kuin Suomessa. Jos paikalle saadaan kiinnostavia tieteilijöitä ja väki löytää paikalle, tiede saattaa nousta Salmelassakin tärkeämpään rooliin tulevina vuosina. Samalla on mielenkiintoista seurata, kuinka suuri kiinnostus toista kertaa järjestettävää yhteislaulutapahtumaa kohtaan tänä vuonna on.

Salmela ei ole kuitenkaan ainoa paikka Kirkonkylällä, missä tehdään parasta aikaa uutta. Naapurissa sijaitsevan majoitusliikkeen pihalle on noussut hiljattain uusia majoitustiloja ja kesäteatterissa valmistaudutaan uuteen kauteen. Samaa vuorosanojen opettelua on menossa myös lähiseudun muissa kesäteattereissa. Vaikka talvi on juuri nyt parhaimmillaan, niin tässähän alkaa odottamaan jo kesää.