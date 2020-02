Vanha-Rantalan talomuseon kunto herättää huolta Pertunmaalla

0

Vanha-Rantalan talomuseon on päässyt rapistumaan viime vuosien pienistä korjauksista huolimatta. Museon kahden huoneen lattiat ovat auki lattiasienen vuoksi, yläkerrasta on ikkuna rikki ja porraskaiteet tarvitsevat kunnostusta. Kunnan kulttuurivastaava Satu Liikkanen on kartoittanut museon kuntoa ja kaipaa tilanteeseen parannusta.

Talomuseo on saanut viime vuosina Museovirastolta kunnostusavustusta rakennuskorjauksiin ja muun muassa tekstiilien puhdistmiseen. Tämänhetkinen tilanne on kuitenkin se, että viime vuoden rahoitus on käytetty eikä uutta, tälle vuodelle käytettävää rahoitusta oltu haettu.

Museon kunnostusta on suunniteltu nyt yhdessä teknisen toimen kanssa. Suunnitelmissa on, että vastuun kiinteistöstä ottaisi kunnan tekninen toimi. Se tekisi asiassa yhteistyötä kulttuuritoimen ja maakuntamuseon kanssa. Museon tulevaisuudesta pidetään palaveria maaliskuussa yhteistyössä maakuntamuseotutkijan, teknisen toimen ja kulttuuritoimen kanssa.