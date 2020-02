Heidi Kaupin esikoinen on Pertunmaan vuoden ensimmäinen vauva – ”Onneksi tulossa on luokkakavereita, ettei tarvitse yksin olla”

0

Esikoisen syntymä jännitti Heidi Kauppia, mutta lopulta kaikki meni hyvin.

– Varsinkin synnytys jännitti, kun ei yhtään tiennyt, miten se menee. Raskaus oli helppo, mutta synnytys kesti yhteensä 27 tuntia. Tosin ponnistus vain 16 minuuttia.

Kauppi ja puoliso Kasperi Saarinen saivat jännityksestä huolimatta tammikuun puolivälissä terveen 2,5 kiloisen tyttölapsen. Samalla vauvasta tuli Pertunmaan vuoden ensimmäinen pienokainen.

– Olimme varautuneet siihen, että tulisi vähän isompi kaveri, joten olimme ostaneet koon 62 bodyja. Siinä piti sitten heti lähteä ostamaan pienempiä vaatteita, Kauppi kertoo.

Tyttö ehti viikon ajan olla poikakin. Maistraattiin lähetetyissä papereissa sukupuolta merkitsevä täppi oli eksynyt väärään paikkaan.

– Virhe huomattiin sairaalassa heti ja he lähettivät korjauspyynnön. Mutta ei tuollaiset hetkessä korjaannu, joten viikon ajan oltiin poikia, Kauppi naurahtaa.

Varsinaista haittaa virheestä ei ollut ja nyt tieto on jo korjattu.

– Kätilöt ja hoitajat pahoittelivat asiaa ja ihmettelivät, ettei näin ikinä tapahdu. Mutta me naureskelimme vain, että onpahan jotain kerrottavaa heti ensimmäisistä päivistä.

Vauva-arjessa riittää uuden opettelemista, mutta isoja yllätyksiä ei ole vastaan tullut. Tutut osasivat ohjeistaa tulevaa varten.

– Minulla ei ollut ihan näin pienistä vauvoista kokemusta, joten tottahan aluksi jännitti, osaanko vaihtaa vaippaa tai vaatteita. Onneksi sairaalassa neuvottiin ja autettiin alkuun, Kauppi kertoo.

Nimikin on jo päätetty.

– Nimen keksiminen oli vähän vaikeaa, joten mummi, eli minun äitini rupesi ehdottelemaan eri nimiä häiriöksi asti. Sieltä tuli sellainen, joka tarttui ja oli kaikille mieluinen, Kauppi kertoo.

Lisäksi tärkeää oli, että etunimi sopii toiseen nimeen, joka on kulkenut perheessä jo pitkään, vähän muotoaan vaihdellen.

Ikää on vasta vajaa kuukausi, mutta vieraita on riittänyt. Pikkuneiti on toivotettu sukuun tervetulleeksi jo neljän sukupolven voimin.

Kaupin äiti vierailee lähes päivittäin.

– Hän on vanhempieni ensimmäinen lapsenlapsi. Ja minulta sitä nimenomaan odotettiin, eikä isoveljeltäni. Mummi on innoissaan, Kauppi kertoo.

Omien vanhempien ja muiden tuttujen läheisyys on helpottavaa, sillä Saarinen ajaa työkseen rekkaa. Se tarkoittaa yleensä poissaoloa arkisin.

– Isä oli kaksi viikkoa isyyslomalla, mutta pitäähän niitä töitäkin tehdä. Onneksi tässä lähellä on paljon tuttuja, joilta voi pyytää apua, jos käy liian rankaksi.

Rauhallinen nyytti tuhisee äitinsä sylissä välittämättä vieraasta. Silmät lupsahtelevat uhkaavasti, sillä takana on neuvolareissun takia jo neljän tunnin valvominen.

– Minun syliini hän helpoiten nukahtaa. Ei kai ihmekään, jos yhdeksän kuukautta on kuunnellut samaa sydämensykettä, Kauppi sanoo hymyillen.

Yöunensa tulokas nukkuu vaihtelevasti. Kaiken kaikkiaan ensimmäinen vauva on ollut jopa yllättävän helppo.

– Me vanhemmat olemme melko meneviä ja rääväsuita, niin saa nähdä, millainen hänestä lopulta tulee. Ainakin hän on kova heilumaan, unissaankin, Kauppi kertoo.

Tuore äiti katselee Pertunmaata samoilla silmin kuin aiemminkin. Lähes koko tähänastinen elämä on vierähtänyt paikkakunnalla, ainoastaan opiskelemassa Kauppi kävi Mikkelissä.

– Täällä on rauhallista, vaikka asumme ihan kylän tuntumassa. Lapsen kanssa on mukava asua täällä, kun täällä ei tapahdu mitään pahaa. Koulukin on ihan tuossa lähellä, Kauppi toteaa.

Leikkikavereitakin pitäisi olla luvassa. Kaupin kuuleman mukaan vauvoja pitäisi tänä vuonna syntyä Pertunmaalle 11.

– Onneksi tulee luokkakavereita, ettei tarvitse yksin olla.