Mäntyharjun soittolistan laadintaan ehtii vielä hyvin

425-vuotisjuhlansa kunniaksi Mäntyharju on kasaamassa oman virallisen soittolistansa suoratoistopalvelu Spotifyyn. Listalle saa esittää mäntyharjulaisia artisteja tai Mäntyharjuun liittyviä kappaleita kuluvan kuun loppuun asti.

– Meillä on sitten raati, joka valitsee esityksistä virallisen soittolistan, sanoo vs. kulttuurisihteeri Eveliina Mäenpää.

Ihan mitä tahansa ei listalle kannata esittää, sillä kappaleiden ja artistien tulee löytyä Spotifyn palvelusta. Kunnan Facebook-sivulla on listalle esitetty muun muassa Jannu Löyskää, mutta hänen kappaleitaan ei Spotifyssa ole.

Mäntyharjuun liittyviä artisteja ja bändejä Spotifyssa ovat muun muassa Kake Randelin, Urpo Heikkilä, Cirzi, Midnight Bullet, Retro Kings, Heorot, Puolan Lakot ja Fox and Raccoon. Toki esimerkiksi Pertti Haverisen, Jari Puhakan ja Lasse Wikmanin tuotannon voi katsoa myös liittyvän Mäntyharjuun, Tero Vaarasta ja Taina Piirasta nyt puhumattakaan. Mäntyharju valssikin on vahvasti paikkakuntaan sidottu, vaikka esittäjä Martti Siiriäinen ei ollutkaan mäntyharjulainen. Ja kyllähän Spotifysta löytyy niin ikään Mäntyharjun pojat -rallatus, tällä kertaa Pekka Himangan esittämänä.

Myös tässä lehdessä toisaalla jututettu As I May on 1/4-osaltaan mäntyharjulainen ja vastaaviahan löytyy muitakin. Entäpä sitten Mikko Kuustonen?

Esittää siis voi, mutta raati lopulta ratkaisee. Kappaleita pääsee esittämään Mäntyharjun kulttuuripalveluiden sivujen kautta löytyvällä lomakkeella.

Kuntien aiempia omia Spotify-listoja on tehty muun muassa Porissa.

Ehdotuksia voi antaa oheisen linkin kautta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG4yOm9GZUzrHphUbLzR8BHrsO-3c_HpOK6GYchIG1MAAPQA/viewform