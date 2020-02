Rautatieaseman makasiinin muutostyöt jäivät tekemättä – keväällä rakennetaan vielä pyörätuoliluiskat ja lumiesteet

Rautatieaseman makasiinirakennuksen loppukatselmusta on jouduttu lykkäämään tekemättömien töiden vuoksi. Kunnan tekninen johtaja Lasse Kurvinen kertoo, ettei kunta ole tehnyt asemarakennukselle kaikkia rakennusmääräysten vaatimia muutostöitä. Suomeksi sanottuna makasiinirakennusta on siis käytetty viime kesä rakennusmäärysten pykälien vastaisesti. – Makasiini on vuokrattu kahvila- ja myymälätoimintaan, mutta kunta ei ole huomioinut, että rakennukselle pitää tehdä silloin käyttötarkoituksen muutos. Käytännössä käyttötarkoituksen muutoksen vaatimia töitä ei ole siis tehty. Tästä syystä loppukatselmusta ei voitu suorittaa, Kurvinen sanoo.

