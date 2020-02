Pääkirjoitus: Kalavesien hoito ja lupa-asiat tulevat viimein tälle vuosituhannelle, kun osakaskuntien yhdistymishanke pääsee maaliin

0

Mäntyharjun ja Pertunmaan kalavesillä on käsillä historiallinen hanke, kun kummankin alueen osakaskuntia ollaan pistämässä yksiin. Nykyinen vesialueiden tilkkutäkkimäinen rakenne on peräisin isojaon ajoilta, jolloin kalastus oli elintärkeä osa kyläkuntien ruuanhankintaa. Viime vuosikymmeninä osakaskuntatoiminta on päässyt monin paikoin ukkoutumaan ja touhu pyörii muutamien aktiivien varassa. Tästä syystä vesialueiden hoidon taso on paikoin retuperällä. Pahimmillaan osakaskunnat ovat saattaneet istuttaa toisistaan tietämättä järven täyteen samaa kalaa.

Aiheen tiimoilta järjestetyissä yleisötilaisuuksissa eniten parranpärinää ovat herättäneet uisteluasiat. Osakaskuntien yhdistymisen on pelätty lisäävän uistelun aiheuttamia häiriöitä rantojen läheisyydessä. Yhdistymishankkeita vetävästä Metsähallituksesta vakuutetaan, että moiset pelot ovat turhia. Pienemmille järville ei uudistuksenkaan jälkeen liene luvassa isompia uisteluryntäyksiä.

Suurimpia hyötyjä uudistuksessa on kalastuslupien hankkimisen helpottuminen. Tällä hetkellä lupien ja osakaskuntien rajojen selvittäminen yhteislupa-alueen ulkopuolella on ollut paikoin salapoliisityöhön verrattava urakka. Nyt tarkoituksena on, että kaikki lupiin liittyvät asiat koostetaan Mäntyharjussa ja Pertunmaalla omien verkkosivujen alle.

Pitkällä tähtäimellä tärkein asia uudistuksessa on kuitenkin kalavesien hoidon helpottaminen ja parantaminen. Istutuksia on varmasti kätevämpi hoitaa keskitetysti. Yhteisten hoitovarojen käyttö on myös pitkäjänteisempää, kun asiassa otetaan huomioon kokonaiskuva. Kalat kun eivät veteen piirretyistä rajoista välitä.