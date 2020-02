Vloggaaja Anniina Jalkasen vieraskynä: Oivalluksia parisuhteesta

Parisuhteen alkuhuuma voi olla enimmäkseen helppoa ja ihanaa vaaleanpunaista hattaraa. Kumppani nähdään täydellisenä ilman heikkouksia. Alkuun kuuluva jännitys pitää kipinää itsestään voimakkaasti yllä. Kun vuodet vierivät ja pari oppii tuntemaan toisensa syvemmin, esiin nousevat myös kummankin heikkoudet ja haavoittuvuus. Mukaan voi astua erilaisia koettelemuksia kuten työstressiä, sairauksia ja huonoja päiviä.Tunteista puhuminen ääneen ja niiden käsittely, sekä yksin, että yhdessä on tärkeää. Ongelmien syyt voivatkin olla esimerkiksi lapsuudessa tai edellisissä parisuhteissa ja käsittelemättä jääneissä kokemuksissa. Itsensä tutkiskelu on todella kasvattavaa ja sen myötä koetut oivallukset parantavat parisuhdetta, mutta auttavat myös rakastamaan itseään juuri sellaisena kuin on.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.