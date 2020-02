Lukijapostia: Kouluverkko vai koulusumppu, kysyy joukko Kirkonkylän koululaisten vanhempia

0

Viime syksystä lähtien Kirkonkylän koulun oppilaat ja henkilökunta ovat saaneet seurata lähietäisyydeltä omaa elämäänsä koskevaa jännitysnäytelmää, jonka juoni on ollut kaikkea muuta kuin ennalta-arvattava. Vielä syksyllä vaikutti siltä, että Kirkonkylän koulun remontin keskeytyminen koskisi vain Kirkonkylän oppilaita. Syyskuussa vanhemmille pidetyssä tiedotustilaisuudessa vakuutettiin, ettei asia mitenkään liity kouluverkkosuunnitelmiin. Toisin kävi. Kirkonkylän koulun remontin suunnittelusta on muutamalla askeleella loikattu koko kunnan perusopetusta koskevaan kouluverkkoselvitykseen. Tällä hetkellä meneillään oleva selvitys koskeekin kaikkia koululaisia – niin nykyisiä kuin tuleviakin.

Syksyn päätöksentekoprosessin jälkeen asia ei ole ollut paljoa esillä julkisuudessa, mikä on ymmärrettävää. Olemme kaikki olleet odottavalla kannalla. Missään nimessä emme ole asiaa unohtaneet tai pidä sitä ratkaistuna.

Uusi sivistysjohtaja aloitti työurakkansa 15.1.2020. Sen jälkeen on järjestetty kysely perusopetuksen henkilökunnalle, koulu- ja päiväkoti-ikäisten huoltajille sekä Kirkonkylän oppilaiden haastattelu. On hienoa, että perheitä ja lapsia on nyt haluttu kuulla. Sitä vaatii jo lakikin. Myös opettajien näkökulma on tärkeä, ja toivottavasti kuultiin myös oppilashuoltohenkilöstöä. Heilläkin saattaisi olla tarjota lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta oleellisia näkökulmia.

Kyselyssä hieman mietityttää se, ovatko muiden koulujen vanhemmat olleet tietoisia suunnitelluista vaihtoehdoista. Tietävätkö kaikki, että on väläytelty myös mahdollisuutta, että jo lähitulevaisuudessa kunnassamme olisi vain yksi perusopetusta tarjoava koulu?

Kouluverkon supistamisen perusteena käytetään laskevia oppilasennusteita. Ne ovat kuitenkin nimensä mukaan ennusteita. Jo nykyisten peruskouluikäisten joukkoa tarkastellessa huomaa, että lapsiluku on huomattavasti suurempi kuin kunnassa syntyneiden määrä – koska kuntaan on muuttanut lapsiperheitä. Puhutaan kymmenistä oppilaista! Koulujen lakkauttaminen ei ole kovin hyvä myyntivaltti uusien veronmaksajien houkuttelussa.

Pienenevä oppilasmäärä ei vielä tarkoita tyhjiä luokkahuoneita vaan vähän pienempiä ryhmiä. Pienemmät ryhmät puolestaan edesauttavat laadukkaan opetuksen toteuttamista. Opettajille jää enemmän aikaa kohdata yksittäinen oppilas ja aikaa oppilaan ohjaamiseen ja tukemiseen on enemmän. Tuntuu hurjalta, jos jollakin ohjelmistolla tai laskukaavalla lasketaan, montako oppilasta luokkahuoneisiin mahtuu. Jokainen lapsi on erilainen, toiset tarvitsevat enemmän tilaa kuin toiset. Esimerkiksi erityisherkkien tai oppimisessaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä vaikuttaa suuresti siihen, minkä kokoinen ryhmä on mielekäs. Ei riitä, että luokkaan saadaan koulunkäynninohjaaja tai osa-aikaisesti erityisopettaja, jos se on jo muutenkin pullollaan väkeä. Ajatus yhdestä koulusta tuntuu järjenvastaiselta, koska syksyllä tehdyssä tilatarveselvityksessäkin todettiin, että yhtenäiskoululla on pulaa muun muassa pienryhmätiloista jo nyt.

Kaikkia asioita ei yksinkertaisesti voida mitata matemaattisesti. On olemassa muitakin arvoja kuin raha. Yhden koulun mallin sijaan on tärkeää säilyttää vaihtoehtoja. Se on etu kaikille koululaisille. Koulutilat tulee pitää riittävän väljinä. Se vähentää stressiä niin lapsilta kuin henkilökunnaltakin. Suuret yksiköt eivät sovi kaikille ja pieni koulu voi olla jonkun pelastus.

Kirkonkylän oppilaille mietitään nyt tiloja ensi lukuvuodeksi. Epätietoisuus kuormittaa sekä lapsia että aikuisia, mutta toki olemme valmiit odottamaan, jos asiat selvitetään kunnolla. Joulukuussa sivistyslautakunta päätyi esittämään kirkonkyläläisille jonkinlaista moduuliratkaisua koulukeskuksen yhteyteen. Toivottavasti olemassa on muitakin vaihtoehtoja.

Jos kuitenkin päädytään moduuliin yhtenäiskoulun naapurissa, keiden lapset siellä loppujen lopuksi opiskelevat? Kaikki Kirkonkylän koulun aiemmin valinneet eivät suinkaan asu Kirkonkylän koulupiirin alueella. Ja miten ihmeessä ruokalan, liikuntatilojen ja muiden erikoistilojen käyttö saadaan toimimaan?

Tämä vuosi on osoittanut, että ruuhkaa on. Nykyiset väistötilat ovat erittäin haasteelliset: Kirkonkylälle ominaista koko koulun yhteistä toimintaa ei ole voitu toteuttaa, päivärutiineja on sovellettu tilanteeseen sopiviksi, välituntipiha on ala-arvoinen. Aitaus näyttääkin jo niin koirapuistolta, että portille tarvittiin kieltomerkki.

Kunnalla on ollut hyvää tahtoa panostaa koulutukseen, lapsiin ja nuoriin, ja siksi toivomme, ettei se lopu Kirkonkylän lasten kohdalla. On muitakin projekteja, joissa kustannukset ovat ylittäneet arvioidun, mutta niitä on kuitenkin jatkettu. Siksi tuntuu epäreilulta, jos kustannuksia käytetään perusteena. Ja jos kouluja voidaan lopettaa sillä perusteella, että lasten määrä vähenee tulevaisuudessa radikaalisti, keitä varten Kisalaakaan laajennetaan? Lapset ja nuoret ovat kuitenkin sen suurin käyttäjäjoukko. Onko toisille asioille vahvempi poliittinen tuki kuin toisille ja millä perusteella?

Maanantaina 2. maaliskuuta kello 18 järjestetään kulttuurisalissa kuulemistilaisuus kuntalaisille. Toivoisimme, että myös muiden koulujen oppilaiden vanhempia saapuisi mahdollisimman paljon paikalle, koska kouluverkkoasia koskee meitä kaikkia. Perusopetus on palvelu, joka kunnan tulee lain mukaan tarjota. Me ja meidän lapsemme olemme asiakkaita ja me peräänkuulutamme asiakaslähtöistä palvelua.

Kirjoittajat ovat huolestunut joukko Kirkonkylän koululaisten vanhempia.