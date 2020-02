Tuulivoimasta tullut Exelin uusi valttikortti

Viime vuosi oli kotipaikkanaan Mäntyharjua pitävällle Exel Compositesille kannattavan kasvun vuosi. Liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonden aikana saatujen tilausten siivittämänä. Rakentaminen ja infrastruktuuri -toimiala ja nimenomaisesti siihen sisältyvä tuulivoima-osio kasvattivat liikevaihtoa. –Tuulivoima on kasvava markkina ja siitä on nopeasti tullut Exelin suurin asiakastoimiala, kertoo toimitusjohtaja Riku Kytömäki yhtiön tilinpäätöskatsauksessa. Muut sovellukset -toimialan liikevaihto kehittyi hyvin puolustusvälinesovellusten kasvun myötä. Exelillä on pitkä kokemus puolustusvälinealalle kehitettävistä tuotteista kuten naamioverkkojen tukivarsista. Teolliset sovellukset -toimialalla liikevaihto sen sijaan laski johtuen pääasiassa telekommunikaation alhaisemmista määristä.

