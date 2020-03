Mäntyharjussa saattaa jatkossa olla vain yksi koulu – Sivistysjohtaja: ”Oppilaat pystytään laittamaan olemassa oleviin tiloihin”

0

Pitkään vellonut koulukeskustelu keskittyy nyt ensisijaisesti koulujen määrään. Kuntalaisille esiteltiin maanantain keskustelutilaisuudessa kolmen, kahden tai yhden koulun mallit. Liipaisimella ovat siis joko Kirkonkylän koulu, Toivolan koulu tai molemmat.

Eri mallien kustannusvaikutuksia ei kuntalaisille tilaisuudessa avattu, mikä aiheutti purnausta yleisön keskuudessa. Moni olisi halunnut tietää, paljonko esimerkiksi kolmen koulun pitäminen maksaisi kuntalaisille.

Tarkat laskelmat haluttiin kuitenkin tuoda ensin päättäjien saataville tiistaina pidetyssä kunnanvaltuuston seminaarissa.

– Yhden koulun vaihtoehto on vuositasolla halvin, nykyinen kolmen koulun malli puolestaan kallein, yksinkertaisti hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen.

Jonkin verran säästöjä pystyi hahmottelemaan sivistysjohtaja Sari Aarniokosken esimerkkien avulla.

– Kun ajatellaan yhtä vähenevää opetusryhmää, se tarkoittaa käytännössä yhden opettajan vuosityöaikaa. Yhden opettajan vuosityöaika on sivukuluineen noin 48 000 euroa. Opetuksen määrästä riippuen on irrallisia tunteja, joista tulee myös säästöjä.

Ryhmien väheneminen vaikuttaa myös koulunkäynnin ohjaajien tarpeeseen. Kumman tahansa koulun yhdistäminen yhtenäiskouluun ensi lukuvuodeksi tarkoittaisi alkuunsa yhden opetusryhmän vähenemistä kolmen koulun malliin verrattuna.

Toisaalta opetusryhmien määrä vähenee muutenkin seuraavien vuosien kuluessa laskevien oppilasennusteiden valossa, toki mahdollisten yhdistämisten myötä hieman nopeammin.

Henkilöstökulujen lisäksi säästöä on toki odotettavissa muualtakin.

– Jokainen rakennus tarkoittaa x-määrää euroja säästöön. Koulukuljetukset olisivat todennäköisesti plus miinus nolla, sillä ne pitäisi kilpailuttaa uudestaan, jos siirrytään yhden koulun malliin, Aarniokoski huomautti.

Kirkonkylän koulun tilanne on ainutlaatuinen siinä mielessä, että remontin jatkaminen loppuun maksaisi kuntalaisille huomattavasti rahaa. Teknisen johtajan Lasse Kurvisen mukaan kokonaiskustannusarvio oli 1,9 miljoonaa siinä vaiheessa, kun hanke keskeytyi.

Vuosi 2018 on viimeinen, kun kaikki kolme koulua ovat olleet käytössä. Penttinen kertoi, että Toivolan kiinteistökustannukset olivat silloin noin 40 000 euroa, kun taas vastaavasti Kirkonkylän koulun kiinteistökustannukset olivat 60 000 euroa.

– Ruokailun järjestäminen kahteen kouluun kuljetuksineen puolestaan maksoi vuodessa noin 50 000 euroa. Tuo on kaikki infrasta tulevaa säästöä, Penttinen totesi.

Enää tilaisuudessa ei keskusteltu moduuleista tai yhtenäiskoulun laajentamisesta, vaan mahdollisesti lakkautettavien koulujen oppilaat siirrettäisiin yhtenäiskouluun.

– Kunnan taloudellinen tilanne on sellainen, että lisäinvestointeja ei voida tehdä ja ylimääräisiä kuluja pitää karsia. Lisärakennusmahdollisuudet on jätetty pois. Oppilaat pystytään laittamaan olemassa oleviin tiloihin eri näköisin vaihtoehdoin, Aarniokoski vakuutti.

Näitä erilaisia vaihtoehtoja olisivat muun muassa laskelmien mukaan vähällä käytöllä olevien aineluokkien käytön siirtäminen luokanopetukseen.

Väite yhtenäiskoululta löydettävistä tiloista herätti kiivasta keskustelua. Yhtenäiskoulun opettaja Laura Porthén oli sitä mieltä, etteivät kaikki lapset tule mahtumaan olemassa oleviin tiloihin eikä opettajilla ole nytkään riittävästi työskentelytiloja.

– Jännä, kun me teemme päivästä toiseen siellä töitä, emmekä me ole törmänneet tällaiseen väljyyteen. Ilmeisesti yhtenäiskoululle olisi tullut kuraattorikin, mutta vastaanotolle ei löytynyt tilaa. Esimerkki siitä, että lienee aika tiukkaa, kun yksi ihminen ei löydä tiloja, Porthén totesi.

Suuri joukko kirkonkyläläisten vanhempia ihmetteli, mitä lapset tekevät parakeissa, jos yhtenäiskoululla olisi nyt jo tilaa heille.

– Jos on väljyyttä ja vapaita tiloja, niin olen hyvin kiinnostunut niistä nyt jo vaikka tänä keväänä. Kertokaa ihmeessä, jos näin on, totesi Kirkonkylän opettaja Kirsi Partonen.

Partonen sai ytimekkään puheenvuoronsa päätteeksi yleisöltä spontaanit aplodit.

– Voisiko tehdä vaihdon ja tulisivat yhtenäiskoulusta testaamaan parakkielämää? Heidi Haajanen, yksi vanhemmista, ehdotti.

Aarniokoski vakuutti selvästi tympääntyneille vanhemmille,, että Kirkonkylän koululaisten tilannetta arvioidaan uudelleen.

– Ehkä olen uutena ihmisenä kääntänyt kiviä ennakkoluulottomasti. Kun väistötiloja lähdettiin tekemään, niin vielä silloin ajateltiin, että palataan nopeasti takaisin vanhoihin, omiin tiloihin, Aarniokoski pohti.

Yhden koulun mallia kuvailtiin kunnalle edullisimmaksi, mutta se herätti silti närää paikalla olleissa lapsiperheissä. Pieniä kouluja pidettiin vetovoimatekijöinä kuntaan muuttaville.

Ilmaan heiteltiinkin kysymyksiä siitä, miten Mäntyharju aikoo jatkossa mainostaa itseään lapsiperheille. Puheenvuoroja kuultiin jopa siitä, kuinka osa perheistä on miettinyt Hirvensalmelle siirtymistä pienen koulun perässä.

– Taulukot on laskettu syntyneiden perusteella, mutta joka vuosi on enemmän oppilaita. Voimme olla pessimistejä ja ajatella, että se kääntyy ja täällä ei olekaan enempää lapsia kuin syntyy, mutta haluammeko olla sitä? Vuosien kokemuksella voin sanoa, että perheet tekevät asuinpaikkansa suunnittelua, kun lapsen eskari alkaa, Partonen totesi.

Aikataulu oli yksi asioista, joka jäi askarruttamaan osallistujia. Toisaalta etenkin parakkitiloissa olevien lapsien kohdalla toivottiin ratkaisuja pian, mutta samalla osaa pelotti, että yhden koulun malli runnotaan läpi.

– Pitäisikö lapsilta nyt jo kysellä, keiden kavereiden kanssa he haluavat samaan ryhmään? Haajanen kyseli tuskastuneena.

– Tässä on monta päätöstä vielä edessä. Vaihtoehtoja esitellään tiistaina päättäjille, sitten edessä ovat lautakunta, hallitus ja valtuusto. Ne päättävät, mikä vaihtoehto on paras ja millä aikataululla sitä tavoitellaan, Aarniokoski vastasi.