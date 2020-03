Isoille taloyhtiöille velvoite liittyä muovipakkausten keräykseen heinäkuun alusta

0

Kymenlaakson Jäte Oy aloittaa kiinteistökohtaisen muovipakkausten keräyksen Mäntyharjulla toukokuussa. Keräys alkaa taajamien taloyhtiöissä ja myös taajamien omakotitalot voivat liittyä keräykseen, jos ne sijaitsevat keräysreitillä.

Ilmoittautuminen keräykseen on alkanut. Mukaan pääsevät kaikenkokoiset taloyhtiöt sekä omakotitalot, jotka sijaitsevat keskustaajamassa.

Isommille taloyhtiöille keräykseen liittyminen on velvoite. Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan vähintään kymmenen asunnon taloyhtiöiden on liityttävä muovipakkausten keräykseen heinäkuun alkuun mennessä. Vuoden päästä tästä eli viimeistään 1.7.2021 keräys on aloitettava myös 5-9 asunnon taloyhtiöissä taajamassa.

Mäntyharjulla isoja taloyhtiöitä riittää muun muassa Keskiväli Oy:llä. Toimitusjohtaja Anne Punavaaran mukaan astiat tullaan järjestämään niin, että muovin kerääminen voi alkaa viimeistään heinäkuun alussa.

– Monessa kiinteistössä tätä mahdollisuutta onkin kyselty jo pitkään. Ei tarvitse sitten enää viedä muoveja S-marketin tuntuman keräyspisteeseen.

Punavaaran mukaan muutamissa paikoissa voi olla haasteita astian sijoittamisessa, mutta suurimmassa osassa se onnistuu kivuttomasti.

– Esimerkiksi kahdesta loppujäteastiasta toisesta tehdään muovinkeräysastia. Ja loppujätteen määränhän pitäisi vähetä, koska siitä on muovia iso osa.

Punavaara muistuttaa, että se on kuitenkin asukkaista kiinni, miten hyvin kierrätys onnistuu.

– Jossain taloissa se toimii hienosti, toisissa taas ei ole mitään hyötyä, vaikka kuinka yrittää asiasta tiedottaa.

Omakotitaloille keräykseen liittyminen on vapaaehtoista. Kiinnostusta keräystä kohtaan on kuitenkin runsaasti, sillä tietoisuus muovinkierrätyksen hyödyllisyydestä on kasvanut. Keräysastiaan lajitelluista muovipakkauksista tehdään raaka-ainetta uusien muovituotteiden valmistukseen.

Vaikka muovipakkausten keräys alkaa vasta toukokuussa, keräysreittien suunnittelu on jo vauhdissa. Jos keräyksen haluaa aloittaa ensimmäisten joukossa, oma kiinteistö tulee ilmoittaa mukaan huhtikuun alkuun mennessä.

Keräyksen aloittavien kiinteistöjen tulee hankkia muoville erillinen jäteastia.