Toivosen Lihansavustamo sai uudet yrittäjät – ”Mennään sillä, mihin ihmiset ovat vuosien varrella tottuneet ja hyväksi todenneet”

Kahden vuoden etsinnän jälkeen Toivosen Lihansavustamolla Kuortissa on viimein uudet yrittäjät. Toimintaa jatkaa Liljendalin Kala.

Jarno ja Maaria Prittinen aloittavat toimintansa lihansavustamon perustajien Jouko ja Raili Toivosen neuvojen huomassa.

– Jouko ja Raili joutuvat alkuun olemaan aika paljonkin mukana, halusivat tai eivät, Jarno Prittinen naurahtaa.

Yrittäminen ei ole Prittisille uutta, sillä heillä on Loviisan Liljendalissa kalasavustamo. Jarno Prittisen kummitädillä puolestaan on lihansavustamo, jossa Prittinen on aikoinaan ollut töissä.

Makkaranteko kuitenkin on täysin uutta.

– Ja jokainen savusauna on omanlaisensa. Niihin on eri niksinsä, joten Joukolta tarvitaan vielä oppia, Jarno Prittinen sanoo.

Pariskunnan kalasavustamo pyörii Liljendalissa vielä ainakin kesän. Syksyllä sen kohtaloa mietitään tarkemmin, sillä Prittisten perhe muuttaa lihasavustamon perässä Pertunmaalle.

– Tästä on puolitoista tuntia matkaa autolla sinne. Ei se mahdoton matka ole ajaa vaikka 2–3 kertaa viikossa. Mutta katsoo nyt, Jarno Prittinen pohtii.

Pertunmaa ei Prittisille ollut entuudestaan tuttu, mutta pariskunta oli jo pitkään kypsytellyt ajatusta lihansavustamosta. Niinpä he päättivät tarttua tilaisuuteen sopivan paikan löydyttyä.

Kuntalaisten vastaanotto on yllättänyt positiivisesti.

– Ihmiset ovat olleet ihan supermyönteisiä. Vähän netistä surffailin kunnasta etukäteen tietoa ja tämä vaikuttaa vireältä paikalta näin pieneksi paikaksi, Maaria Prittinen ihastelee.

Eikä myymälän paikka viitostien varressa ole ollenkaan hullumpi.

– Kunhan saadaan mainokset ja asianmukaiset opasteet tien viereen, niin saadaan lisättyä asiakkaiden kiinnostusta, Jarno Prittinen kaavailee.

Toivosten lihansavustamo on perinteisesti keskittynyt lihatuotteisiin ja myynyt sivussa kalatuotteita. Prittisten yritys taas on toiminut juuri päinvastoin.

Vanhojen asiakkaiden ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan. Toivosten resepteillä tehdyt makkarat ja palvituotteet säilyvät valikoimassa.

– Mennään sillä, mihin ihmiset ovat vuosien varrella tottuneet ja hyväksi todenneet. Joukolla ja Raililla on kuitenkin pitkä kokemus tässä, Maaria Prittinen toteaa.

Tarkoitus on silti hyödyntää myös omaa osaamista ja tuoda tarjolle aiempaa enemmän savu- ja graavikalatuotteita.

– Mutta ensin pitää saada kaikki tilat valmiiksi ja uunit paikalleen, jotta pääsemme täällä tekemään kalatuotteet, Jarno Prittinen toteaa.

Myös metsästysseurat ovat udelleet, jatkuuko toiminta entisellään.

– Vaikka metsästyskausi on jo loppu, niin pakastimet tyhjäksi ja meille päin. Toiminta ja palvelu jatkuu samanlaisena, Maaria Prittinen vakuuttaa.

Lihansavustamon aikoinaan perustaneet Jouko ja Raili Toivonen eivät voisi olla tyytyväisempiä. Tarkoituksena oli koko ajan löytää toiminnalle jatkaja.

– Kun 70 vuotta tuli täyteen, niin sanoin, että nyt minä lopetan. Jos en saa kaupaksi, niin myyn laitteet pois. Onneksi kävi näin, sillä kysyntää on, Jouko Toivonen kertoo.

Toivoset sen tietävät. He avasivat lihansavustamon kotiinsa jo vuonna 1989 maitotilan sivubisneksenä.

– Se rupesi sitten paisumaan käsiin ja aloimme miettiä, miksi emme tulisi tänne ihmisten ilmoille, Raili Toivonen kertoo.

Toivoset rakensivatkin uuden lihan ja kalan käsittelylaitoksen sekä Ruokarenki-tehtaanmyymälän Kuorttiin vuonna 2005. Pertunmaan vuoden yrittäjiksi heidät valittiin vuonna 2017.

Vaikka kysyntää tuotteille on, helppoa jatkajan löytäminen ei ollut. Kiinnostuneita oli muutamia, mutta kaupanteko kaatui viimeistään rahoituksen puutteeseen.

Toivosilla on myös neljä omaa lasta. Seurattuaan lihansavustamon arkea 30 vuotta, kenellekään heistä ei ollut paloa jatkaa toimintaa.

Kauppaa hierottiin uusienkin yrittäjien kanssa jo viime toukokuulta asti. Kaupassa omistajaa vaihtavat niin Kuortin ABC:n viereisellä tontilla sijaitseva myymälä kuin Toivosten kotona sijaitseva savustamo.

– Uudet yrittäjät ovat tässä ikään kuin vuokralla siihen asti, että saadaan rahoitus kuntoon, Jouko Toivonen toteaa.

Jos mitään erikoista ei tapahdu, Toivoset nähtiin myymälässä töissä viimeisen kerran perjantaina.

– Myymälän hommat ovat simppeleitä. Savustamolla annamme apua ja neuvomme tarpeen mukaan. Asiakkaat ovat kysyneet, ovatko tuotteet jatkossa samanlaisia ja siinä autamme. Varmasti Jarno ja Maaria kehittävät jotain uutta myös, Raili Toivonen kertoo.