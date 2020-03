Pääkirjoitus: Kunnanjohtaja aikoo kääntää uuden sivun Pertunmaalla

Uuden kunnanjohtajan puheissa on valon pilkahdus myös kuntalaisten tiedonsaannin kannalta. Toivoa sopii, että sanat muuttuvat myös teoiksi. Tähän saakka tiedotusvälineet ovat saaneet usein nyhtää tietoja kunnan päätöksistä irti hohtimilla. Kunnassa on paikoin salattu tietoa, jonka on julkisuuslain mukaan täysin avointa kaikelle kansalle. Toivottavasti uuden kunnanjohtajan peräänkuuluttama avoimuuden kulttuuri leviää koko päätöksentekokoneiston läpi.

