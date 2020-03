Seurakunta peruu kaikki tilaisuutensa pääjumalanpalvelusta lukuun ottamatta huhtikuun loppuun asti. Syynä on koronaviruksen aiheuttama uhka. – Kirkkohallitukselta tuli eilen torstaina linjaus, että seurakunta peruu kaikki tilaisuutensa, jotka eivät ole välttämättömiä lakisäänteisten tehtävien hoitamiseksi, kertoo Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra Ann-Maarit Joenperä . Näin ollen siis esimerkiksi kinkerit ja muut tapahtumat on peruttu, eivätkä seurakunnan työntekijät tai vapaaehtoiset enää tee kotikäyntejä. – Kotikäyntien asiakaskunta on pääasiassa ikäihmisiä, jotka ovat kaikkein alttiimpia tälle virukselle. Reagoimme mieluummin liian vahvasti kuin liian vähän, kun kyse on ihmishengistä. Kotikäyntien sijaan työntekijöitä on ohjeistettu olemaan seurakuntalaisten tavoitettavissa esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.