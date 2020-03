Mäntyharjussakin kaupan hyllyt paikoin tyhjillään – ”Onneksi on paikallisia tuottajia, jotka joustavat”

—Nehän ovat ne samat perustuotteet mitä on hamstrattu ympäri maailman. Tietyt elintarvikkeet ja sitten paperit. Uskon, että tilanne normalisoituu, kun kotiin on saatu puskuria. Tavara ei lopu Suomesta, se on varma. Logistiset ongelmat voivat olla sitten eri juttu.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.