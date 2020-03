Mäntyharjun kirjastossa ennätyksellinen määrä lainoja tiistaina – Ovet menivät säppiin keskiviikkona, palautuksia voi edelleen tehdä

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Lumme-kirjastojen osalta eräpäiviin on tehty muutoksia. Osa automaateista on 17.3. antanut eräpäiväksi 14.4., mutta ne tullaan siirtämään ohjelmallisesti. Tämä koskee kaikkea muuta paitsi laskutettua aineistoa. Lainojen uusi eräpäivä on 4.–6.5.2020 välisenä aikana.

