Mielipide: Herätys Mäntyharju, yhden koulun malli on väärä valinta

Koulujen jännitysnäytelmä kiihtyy. Kirkonkylän lisäksi mukaan ovat päässeet Toivola ja Yhtenäiskoulu, eikä vaikutuksilta tule välttymään edes lukio.

Paperilla asiat onnistuvat, mutta sujuuko käytännössä? Kysymyksiin on vastattu, että ensin tehdään päätös ja sitten mietitään toiminta. Haloo! Hirvittää tämä ihmiskoe, johon laitetaan lapset ja henkilökunta. Kuka pärjää, kuka jaksaa?

Perusteluina yhden koulun mallissa ovat oppilasennusteet ja kunnan talous. Tietenkin, niihin on helppo vedota. Tällä hetkellä lapsia on riittävästi kolmeenkin kouluun. Raha-asiat taas voi esittää monella tavalla. Riskejä on, mutta suurin riski on näivettää kunta. Mäntyharju ei ole kriisikunta, itse asiassa kunnalla on mennyt hyvin. Kuntatalouden on tarkoituskin olla niukkaa. Vai onko joskus jouduttu miettimään, mitä runsailla rahoilla tehtäisiin?

Kyläkoulujen lopettaminen on vekkulia matematiikkaa. Etukäteen lasketaan suuret säästöt – muita kohteita ei nytkään tarvitse sivistyspuolen miettiä. Jälkeenpäin on vaikea sanoa, mitä oikeasti säästettiin. Kuinka paljon Leppäniemen tai Varpasen lakkautukset toivat säästöä?

Kirkonkylän koulun kohdalla perusteluina on käytetty tarvetta päästä eroon kiinteistöistä, yllättäviä rakennuskuluja ja kunnan lainamäärän lisäystä. Kummallisia perusteluja, kun muistetaan päätökset esimerkiksi Teletalon hankkimisesta, Kisalasta tai Suur-Savon Sähkön osakkeista. Nettisivuilla Mäntyharju esitellään kuntana, jonka ”Laadukkaat kunnalliset palvelut tuotetaan kuntalaisten osallistumista arvostavan demokraattisen päätöksenteon kautta”. Adressi, kuulemistilaisuudet, kyselyt, haastattelut. Onko päättäjillä varaa jättää huomiotta ison joukon mielipiteet?

Yhden koulun mallin yksi heikkous on vaihtoehtojen puuttuminen. Koronavirus on muistutus siitä, että yllättäviä tilanteita tulee. Ehkä harvaanasuttu Itä-Suomi onkin houkutteleva asuinpaikka?

Yhden koulun mallissa tulee oppilaille siirtymistä ja vapaiden tilojen etsimistä yksittäisille tunneille. Paperilla suunnitelmat voivat toimia, mutta onko opetus tehokasta ja tuloksellista? Vinkkinä, että meillä väistövuotta viettävillä on tästä kokemuksia. Työpaikkailmoituksia selatessani en meinannut löytää opettajia. Lopulta onnisti, mutta tuntui vitsiltä. Opettajat löytyivät otsikon ”Erityisasiantuntijat” alta. En tunne itseäni asiantuntijaksi, niin vähän henkilökuntaa on päätöksentekoprosessissa kuultu.

Mahtava uutinen Mäntyharjulle oli lukion hakijamäärä. Lukio toimii erinomaisesti ja sellaisena toivottavasti pysyykin. Eihän pilata tätä mahdollisuutta! Lukiolle ollaan siirtämässä paljon yläkoulun opetusta. Nyt tunnelma lukiolla on rauhallinen, erilainen kuin yläkoulun käytävillä. Hyvä lukio ja hyvät peruskoulut ovat kunnan vetovoimatekijöitä.

Miettikää päätöksiä, ottakaa selvää asioista. Tehdäänhän päätökset vilpittömästi kuntalaisten parhaaksi, myös lasten? Vai ovatko jotkut tärkeämpiä kuin toiset?

Kirsi Partonen

Kirkonkylän koulun opettaja