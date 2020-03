Pertunmaa polkaisi käyntiin oman kauppa-apupalvelun – vanhukset ja riskiryhmäläiset saavat ostokset ja lääkkeet kotiovelle

– Pertunmaalla naapuriapu on tähän saakka toiminut hyvin, mutta kyselyä tällaisesta palvelusta on jo tullut. Nyt kaikkien yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien on aika pysyä kotona. Päätimmekin laittaa palvelun pystyyn ikään kuin perälaudaksi, palvelusta vastaava Mervi Lehtimäki Pertunmaan kunnasta kertoo.

