Mäntyharjussa varaudutaan koronaviruksen tuloon: hyvinvointikeskus jakaa potilaat infektiopotilaisiin ja muihin potilaisiin maanantaina

– Mikkelin keskussairaalan jakaminen kahteen osaan on pääpiirteittäin viety loppuun. Keskussairaalaan on varattu infektiopotilaille erillinen osa ja näin turvattu muiden potilaiden tilat puhtaaksi. Sairaala on valmis ottamaan kasvavia potilasmääriä, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä Essoten tiedotteessa.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.