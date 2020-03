Veijo Louhivuoren haitari soi koronaeristyksessäkin – ikäihmiset kertovat, miten aika kuluu neljän seinän sisällä

0

Mäntyharjun Lustilassa omakotitalossa asuvien Liisa ja Veijo Louhivuoren aika ei ole käynyt pitkäksi, vaikka ajat kuluvatkin nyt neljän seinän sisällä.

– On tullut katseltua telkkaria ja luettua, ollaan kyllä pyritty ulkoilemaankin. Veijo on harrastelijamuusikko ja hän soittelee päivät pitkät. Nyt kun on aikaa, niin usein hän vaihtaa peliä ja jatkaa soittamista. Ja onhan tuossa listalla paljon myös tekemättömiä kotitöitäkin, Liisa Louhivuori naurahtaa.

Pariskunnan kauppareissut on hoitanut Liisa.

– Olen itse karvan verran vaille 70-vuotias, eli en suoranaisesti ole riskiryhmää. Veijo on taasen yli 70 vuotta. Olen hoitanut meillä kauppareissut, koska kaupassa pitää käydä.

Vaikka arki on sujunut tähän mennessä kivuttomasti Louhivuoret myöntävät, että käsillä oleva tilanne on aiheuttanut hämmennystä.

– Onhan tämä erikoista. Mekin olemme miehen kanssa harrastavia ihmisiä ja päivät ovat yleensä aika lailla meneviä. Nyt kaikki harrastukset on pyyhitty pois ja tilannetta seuraillaan. Tänäänkin meidän olisi pitänyt olla menossa teatterireissulle Lahteen, mutta se on tietenkin peruttu, kuten kaikki muukin.

– Tuossa kävin juuri viemässä pyykkejä ulos narulle ja pihasta katsottuna väkeä on liikkeellä selvästi vähemmän kuin tavallisesti. Autoliikennettäkin on vähemmän. Kyllä ihmiset ovat varmasti ymmärtäneet tämän tilanteen.

Yhteyttä sukulaisiin on pidetty puhelimella ja videopuheluilla ja kasvokkaisia tapaamisia on vältetty.

– Lapsilla olisi ollut lastenhoitotarvetta, mutta ei sinne olla nyt tässä tilanteessa lähdetty. Veli asuu Saksassa ja häneen olen pitänyt yhteyttä. Siellähän korona on päässyt pahasti valloilleen. Hän tekee toimistossa töitä yksin. Siellä pubikulttuuria on muutenkin enemmän, mutta nythän se on sielläkin keskeytynyt.

Liisa Louhivuoren havaintojen mukaan ikäihmiset ovat suhtautuneet tilanteeseen varsin ymmärtäväisesti.

Etelä-Savossa on todettu tähän mennessä kuusi koronavirustartuntaa. Louhivuori uskoo tilanteen voivan muuttuvan nopeastikin.

– Matkalaisten kautta tautia voi tietenkin tulla. Omassa tuttavapiirissä asiaan on suhtauduttu vakavasti, mutta on varmasti niitäkin, jotka suhtauvat niin ettei tämä (tauti) minuun tule.

– Sarsit ja muut taudit ovat olleet aina siellä jossain kaukana. Nyt tämä outo tilanne on meillä täällä päällä. Yksinyrittäjien puolesta säälittää. Monen toimeentulo on nyt tiukassa. Kyllä tämä vaatii ja varmasti tuokin mukanaan ison ajattelutavan muutoksen.

Pertunmaan Kirkonkylällä talvet asuva 74-vuotias Vuokko Paappanen on puolestaan valmistautunut rauhallisissa tunnelmissa pitkään kotijaksoon.

– En ole millään tavalla panikoitunut. Tähän ikään mennessä on oppinut selviämään. Silloin kun aavistelin, että tästä tulee pidempi juttu, niin kävin hankkimassa pakolliset lääkkeet pitkäksi aikaa. Kävin myös kaupassa ja leivoin pakkaseen sämpylöitä. Nyt minulla on avattu kirja pöydällä, eli aika ei käy pitkäksi, Paappanen toteaa tyytyväisenä.

Seuraavat viikot Paappanen aikoo pysyä visusti sisätiloissa. Kauppaan hän ei aio mennä, jos ei ole aivan pakko. Eikä sitä ole näköpiirissä, sillä auttavia käsiä löytyy ympäriltä.

– Eilenkin tuli kolme puhelua ja kysyttiin, että tarvianko mitään. Yksi tuttava toi minulle postilaatikkoon kirjan. Normaalisti ne liikkuvat kädestä käteen, mutta nyt mennään tällä tavalla.

Erityistä kiitosta Paappanen antaa Pertunmaan kunnan aloittamalle ruoka-apupalvelulle.

– ABC:n kauttahan täällä oli aikaisemmin se ruokakassipalvelu, jossa olin mukana. Olin erityisen tyytyväinen siihen. Tähänkin lähden heti mukaan kunhan tarve tulee. On tosi hienoa, että sinne kauppaan ei ole nyt pakko mennä.

Paappanen on päässyt viime aikoina testaamaan yhä enemmän Pertunmaan digikinkereiltä saatuja oppeja. Tyttärelle Helsinkiin ja pojalle Mikkeliin lähtee perinteisiä äänipuheluja, mutta videopuhelujakin tulee soitettua silloin tällöin.

– Tyttären kanssa on aina perinteinen sunnuntaisoitto. Pojan kanssa puhutaan enemmän asiaa. Se pitää huolen, että mitä mammalle kuuluu. Valokuvia otan myös ja lähettelen niitä WhatsAppilla. Läppäri minulla on myös ja päivä alkaa aina sillä, että avaan sen, Paappanen kertoo.

Paappasen kevään suunnitelmiin kuuluu perinteiseen tapaan siirtyminen kesämökille Peruveden rannalle.

– Kesäpesään muutto on tässä jo suunnitelmissa, mutta pitää vähän tuumata, että miten sen saa nyt järjestettyä. Se on aina ilon ja riemun paikka. Pojan kesäasunnolla olisi myös kangaspuut ja siellä olisi vähän poppanan kutomista.

Uudesta ja hämmentävästä korona-ajasta huolimatta Paappanen suhtautuu tilanteeseen omalta osaltaan positiivisin mielin.

– Valoa ja kesää kohti tässä mennään kaikesta huolimatta. Kyllä tämä tästä järjestyy, Paappanen uskoo.