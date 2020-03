Mielipide: Positiivisempi ratkaisu kouluverkkoon

Sitten vielä taloudesta. Kunnassa on käynnissä YT-neuvottelut, joiden tavoitteena on säästää yli miljoonan euroa vuosina 2020 – 2021. Jos sivistyslautakunnan esitys (yhtenäiskoulu+Toivola) menee läpi kunnanvaltuustossa, niin sivistyspuolen menoista saadaan aikaiseksi noin 140 000 euron säästö. Samalla päätöksellä toteutuisivat vuoden 2019 alaskirjaukset Kirkonkylän koulun kohdalta, n. 634 000 euroa miinusta. Kirkonkylänkoulu on kunnostettavissa oleva rakennus. Se ei ole homekoulu, mutta siinä on vakavia riskirakenteita nykyisten rakennusmääräysten mukaan. Jos Kirkonkylänkoulun remonttia jatkettaisiin ns. leasing-mallilla, koulun purkamiseen varatut varaukset voitaisiin purkaa. Tällä olisi vaikutusta kunnan kokonaistalouteen 310 000 euroa plussaa. Eli yli kaksinkertainen ”säästö” sivistyslautakunnan päätökseen. Leasing-mallilla riski koulun kunnostuksesta (mahdollisine lisätöineen, mitä varmaankin remontin edetessä löytyy) siirtyy leasing-yhtiölle samoin kun Mäntyharjun kunnan kiinteistöriski. Kunta on pyrkinyt eroon ”ylimääräisistä” kiinteistöistä ja leasing-ratkaisu vastaa myös tähän ongelmaan. Kirkonkylänkoulun leasing-kustannus vuodessa olisi arviolta noin 50 000 euroa ja ylläpitokustannuksiksi arviolta noin 50 000 euroa vuodessa, joten kustannukset kunnalle olisivat yhteensä noin 100 000 euroa vuodessa. Leasing ei ole ilmainen mutta rahoitusvaihtoehdoista (leasing, taselaina, elinkaarimalli) varmasti tässä kohteessa edullisin.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.