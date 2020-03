Mielipide: Ohjataanko Mäntyharjun kunnan päätöksentekoa sivusta käsin?

0

Kouluverkkoselvitystä on tehty Mäntyharjussa viime kuukausien aikana. Selvitystyön tiimellyksessä esiin on noussut sana kiinteistöleasing. Sehän on sinänsä tuttu asia uuden paloaseman rahoitusmuotona. Siinä yhtenä ideana on tulevan maakuntahallinnon rooli rakennuksen lunastajana tulevaisuudessa, jolloin rakennus siirtyy maakuntahallinnon omistukseen, kun sen aika on. Paloaseman kohdalla se oli luonteva ja järkevä rahoitusmuoto.

Liikkeellä on ollut erinäisiä tietoja kiinteistöleasingista eri tahojen kertomana. Lukiessa tai kuunnellessa näitä kiinteistöleasing-keskusteluja mieleen on voinut helposti nousta, onko todellakin olemassa jokin lottovoitolta kuulostava rahoitusmuoto, jota Suomessa avokätisesti tarjotaan ilman kriteereitä? Onko ilmaista rahaa todellakin olemassa? Johan tämä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, jos näin on.

Kun kuulin näitä riittävästi, tartuin puhelimeen ja soitin Kuntarahoitukseen, joka tätä rahoitusta myöntää. Sain puhelimeen henkilön, joka tekee työtä kiinteistöleasingin parissa. Esitin hänelle kolmesta eri osa-alueesta kysymykset.

1. Hyväksytäänkö ihan minkä kuntoinen rakennus korjattavaksi Kuntarahoituksen kautta? Onko olemassa mitään kriteereitä millä he hyväksyvät kohteet? Valtion Senaatti-kiinteistöllä käsittääkseni on toimintatapa, jos korjausaste ylittää yli 70 %, kohde menee purkuun. Kuntarahoituksen henkilö vastasi minulle, että ei tänne huolita ihan mitä tahansa kohdetta. Heillä on erittäin tiukat kriteerit, joiden perusteella he hyväksyvät rahoitettavat kohteet. Kohteesta on tultava uutta vastaava, joten mitkään keveät korjaustavat eivät tule heidän kautta kyseeseen.

2. Sitten kysyin, onko olemassa ilmaista riihikuivaa rahaa kiinteistöleasingissa? Ei ole, tuli yksiselitteinen vastaus. Kohde liisataan ennalta tietyksi ajaksi. Alussa kunta saa tasearvoa vastaavan summan. Kun aika kuluu umpeen, kunta lunastaa rakennuksen takaisin. Tässä kohtaa on oltava riihikuivaa rahaa, jolla rakennus lunastetaan kunnalle takaisin. Lunastussumma on tietojeni mukaan suurempi, kuin alussa annettu tasearvon mukainen summa. Eli ei ole ilmaista rahaa. Vaikka alussa kunta saakin summan, se on lopussa maksettava takaisin korkojen kanssa. Olen kuullut myös väitteen, että leasing-aikaa voi jatkaa. Kyllä voi, mutta ei ole Kuntarahoituksenkaan liikeidea liisata kohdetta hamaan tulevaisuuteen. Sadan vuoden päähän? Rahoittaja rahoittaa ja luovuttaa rahaa vastaan rakennuksen takasin.

3. Kolmantena kohtana kysyin riskistä, onko tämä kunnalle riskitöntä? Vastaus tuli suoraan, että riskit jäävät kunnalle. Riskit ei siirry heille. Asia selvä. Sanoin hänelle, että arvelinkin asioiden olevan näin, mutta halusin varmistaa asioita. Kiitin häntä tiedoista.

Mistä ihmeestä kouluverkkokeskusteluun on tullut eritasoisia tietoja? Kuka näitä on syöttänyt ja miksi?

Heta Jukola, kunnanvaltuutettu (kok.)

Lue myös: Mielipide: Positiivisempi ratkaisu kouluverkkoon

Lue myös: Mielipide: Lapset on unohdettu päätöksenteossa

Lue myös: Mielipide: Herätys Mäntyharju, yhden koulun malli on väärä valinta