Mäntyharju vaihteeksi muuttovoittokunta, syntyneitä kahdessa kuukaudessa pyöreä nolla

Mäntyharju on saanut nauttia tammi-helmikuun aikana muuttovoitosta. Kahden kuukauden aikana kunnasta on lähtenyt 33 henkeä ja tullut 41.

Väkiluku ei kuitenkaan ole noussut, koska kuolleita samaan aikaan on 20 ja syntyneitä tasan nolla. Väkiluku helmikuun lopussa oli 5779.

Pertunmaalla syntyneitä on jo kaksi ja kuolleita kuusi. Kuntaan on muuttanut 12 henkeä ja kunnan on jättänyt 19 henkeä. Väkiluvuksi kirjattiin 1679.

Mäntyharjun koko luokkaa olevissa maakunnan kunnissa vauvoja on syntynyt. Kangasniemellä viisi, Juvalla kuusi ja Joroisissa neljä. Kuolleita on kaikissa kolmessa myös Mäntyharjua vähemmän. Joroisissa ei väkiluku ole vuodenvaihteesta laskenut kuin yhdellä, mutta Kangasniemellä 14:llä ja Juvalla peräti 38:lla. Mäntyharjullahan miinusta on 12.

Hirvensalmella pakkasella ollaan 16 hengellä ja Puumalassa 26:lla.

Koko maakunnan väkiluku on kahden kuukauden aikana kutistunut 112:lla ja oli helmikuun lopussa 142 223.