Ulkoilla voi, kunhan muistaa etiketin, sanoo Reissupolun puheenjohtaja Jorma Mäkinen – katso ohjeet vastuulliseen liikkumiseen

Luonnossa samoilun lisäksi Mäkinen vinkkaa myös pyöräilyn olevan turvallinen tapa liikkumiseen pandemia-ajan keskellä. Esimerkiksi koululaisille suunnattu valtakunnallinen koulujen Kilometrikisa-tapahtuma käydään tänä vuonna poikkeuksellisesti myös keväällä. Tarkoituksena on ylläpitää koululaisten yhteishenkeä ja tarjota oppilaille piristäviä ulkoiluhetkiä kotielämän vastapainoksi. – Vapun perinteinen simapyöräily Miekankoskelle järjestetään koronasta riippumatta. Veljesniemen talviuinnissa on käynyt Mäkisen laskujen mukaan satakunta uimaria. Tiistain saunailta on nyt luonnollisesti lopetettu. – Avantopumppu pitää avantoa auki kaiken aikaa niille, jotka haluavat käydä virkistäytymässä.

Suosituimpia kohteita ja laavuja kannattaakin nyt välttää. Mäkisen mukaan ulkoilussa kannattaakin käyttää mielikuvitusta. – Omatoiminen luontoliikunta on lisääntynyt ilahduttavan paljon. Vain mielikuvitus ja luovuus on rajana. Somessa uusia luontokohteita ja paikkoja on jaettu runsaasti.

