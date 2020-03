Veisto toimittaa Rauman uuden suursahan linjan

Mäntyharjulainen Veisto Oy toimittaa sahalinjan Metsä Fibren Rauman uuteen suursahaan. Rauman sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa, mikä on Metsä Fibren mukaan Suomen kaikkien aikojen suurin. Uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre kuvaa uutta sahaa teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa.

