Mielipide: Vapaa-ajanasukkaat ovat osa yhteisöämme

Viime päivinä käyty kiivastakin keskustelua oleskelusta vapaa-ajanasunnoilla pandemian aikana. Etelä-Savo on yksi suosituimmista vapaa-ajanasumisen alueista. Maakunnassa on yli 50 000 vapaa-ajanasuntoa, joista 60 prosenttia on muiden kuin maakunnan vakituisten asukkaiden omistamia. Moni näistä asunnoista on käytännössä kakkosasuntoja, joten niillä asutaan paljon myös varsinaisen loma-ajan ulkopuolella. Halu vetäytyä vapaa-ajanasunnolle on siksi varsin ymmärrettävää myös nykyisissä poikkeusoloissa.

