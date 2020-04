Pääkirjoitus: Poikkeusoloista siirrytään lopulta yhden koulun todellisuuteen

Kun päätökset on tehty, on aika kääntää katse nopeasti tulevaan syksyyn. Olisikin kaikkien etu, että kipeät koulupäätökset onnistuttaisiin siirtämään taka-alalle mahdollisimman nopeasti. Mäntyharjun koulumaailma elää parasta aikaa muun Suomen tapaan poikkeusoloissa. Kaikkien tavoite on palata syksyllä samoihin tiloihin terveenä ja yhä paremmissa voimissa. Hyvä yhteishenki on erityisesti koulua käyvien lasten etu.

