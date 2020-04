Mielipide: Tervehdys koronataistelun etulinjasta

Useilla sosiaalisen median foorumeilla puhutaan ”mökkiläisistä”, ovatko he tartuttajia vai eivätkö he ole. Jokainen tietää tilanteen, kesäasukkaita on tullut aikaisemmin tänä vuonna myös Etelä-Savoon. Tästä johtuen terveydenhuollon kuormittuminen on mahdollista. Uskon kuitenkin, että ketään ei jätetä hoitamatta, vaan jokainen saa tarvitsemansa avun ja hoidon, koskee myös ”lomalaisia”. Täytyy kuitenkin muistaa, että tässä poikkeustilanteessa loppuu äkkiä hoitopaikat esimerkiksi Essotessa. Vapaa-ajan asukkaat ovat elintärkeitä näille mökkikunnille, sitä ei voi kiistää. Jokaisen täytyy kuitenkin nyt muistaa oma vastuu ohjeistuksien noudattamisessa. Esimerkiksi tehohoitopotilaan siirtäminen kotipaikkakunnalle ei ole aina niin yksinkertaista ja helppoa. Jokainen voi olla varma, että akuutin avun kuitenkin saa kun sitä tarvitsee myös täällä meillä.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.