Vloggaaja Anniina Jalkasen vieraskynä: Lapsuus maalla ja kaupungissa

Nyt asumme maalla ja meillä on 4-vuotias tytär. Hän odottaa kovasti ensikuussa syntyvää pikkusiskoa. Nautimme koko perhe yhdessä puuhastelusta ja tyttäremme haluaa osallistua kaikkiin askareisiin. Hän rakastaa kotieläimiemme hoitoa ja viettääkin paljon aikaa niiden kanssa. Isovanhemmat ovat myös paljon arjessa mukana. Meillä on käynyt välillä ystäviä viettämässä viikonloppua ja me myös vierailemme muiden perheiden luona. Tyttömme käy myös joka viikko kerhossa. Lisäksi käydään silloin tällöin leikkipaikoissa ja -puistoissa. Paitsi nyt kun on tämä poikkeustila. Sosiaalista elämää ja kaikenlaista ohjelmaa siis piisaa ihan riittämiin täällä maallakin, eikä kylille ole kuin muutama kilometri, joten tuleva koulumatkakaan ei huoleta.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.