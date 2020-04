Mäntyharjulaislähtöinen Jani Hartonen edustaa Suomea pilkkimaajoukkueessa – ensi talven tähtäin on Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Ruotsissa

Hän avaa pilkkikilpailussa menestymisen salaisuutta. – Teen itse mormuskat. Kun ne on itse näperrellyt, ei voi etsiä syyllisiä. Itse kun treenaa sekä tekee ja valitsee välineet, on itse vastuussa lopputuloksesta, Hartonen sanoo. – Etukäteen täytyy myös kartoittaa, kuinka paljon alueella on kalaa. Paikka täytyy valita tarkasti, ja keskittyä pitäisi niihin kaloihin, joita painollisesti voi saada eniten.

Jani Hartonen pakkaa tavaroitaan Luumäen Kivijärven jäällä. Mäntyharjulaislähtöisellä Hartosella on takana koko päivän kestänyt pilkkikilpailu. Saaliiksi on tarttunut säkillinen särkeä ja ahventa. – Niitä on noin parisataa. Painavat yhteensä 6200 grammaa, toiselle sijalle sarjassaan sijoittunut Hartonen toteaa.

