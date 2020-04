Pertunmaan äijäjumpassa on tunnelma kohdillaan – Anni Manneri vetää eläkemiesten porukkaa

0

Pertunmaalla keskiviikon puolipäivä lähestyy, kohta on alkamassa Äijäkerhon jumppatunti. Ensimmäiset tulijat huomaavat, että Lehtosen Jouko on ottanut vaimonsa kanssa jo hien pintaan omatoimisesti kuntoilulaitteilla.

Ovi käy ja ikämiehiä saapuu saliin vähitellen. Joukon vaimo häipyy vähin äänin salista ja tilalle tulee kunnan liikunta- ja hyvinvointiohjaaja Anni Manneri. On alkamassa vain miehille tarkoitettu jumppahetki Kisarannan voimailusalissa.

Jo kolmatta vuotta on tällä nimikkeellä Pertunmaalla hoidettu varttuneiden miesten yleiskuntoa.

Mukana on oikeastaan vain eläkemiehiä, koska jumppa tapahtuu keskipäivällä. Ei toki muitakaan miehiä kielletä tulemasta joukkoon.

Pertunmaan voimailusali on pienen kunnan saliksi harvinainen. Välineitä on kympin maksavasta voimapyörästä tuhansien eurojen kuntoilulaitteisiin. Niiden puolesta salissa voisi järjestää vaikka viralliset painonnostokilpailut.

Äijäkerholaiset kiittelevät kuntaa myös siitä, että se on päättänyt panostaa kuntalaisten liikuntaan palkkaamalla käyttäjille maksuttoman ohjaajan.

Äijäkerholaisten liikuntaryhmään kuuluu toistakymmentä aktiivia. Tätä juttua tehtäessä paikalla oli kaksitoista innokkainta. Tunnin rupeama alkaa Mannerin vetämällä keppijumpalla. Sen jälkeen eri laitteiden reunustamalle salille ohjaaja laatii kuntoradan, joka kierretään välillä laitetta vaihtaen.

Äijäjoukko pumppaa laitteita, läppä lentää. Ei varmasti ole tärkeintä, mutta jokainen vuorollaan tulee kertoneeksi omista vaivoistaan ja liikerajoitteistaan. Useilla on taustanaan nuoruuden kilpaurheilut, joista saattaa olla muistona leikkaukset ja pienemmät vammat.

Ohjaaja kehottaa vähentämään laitteen vastusta tai tekemään muutoin kunnon mukaan. Halvimmalla mahdollisella kuntoilulaitteella, voimapyörällä Lehtosen Jouko ojentautuu ”lankuksi” käsien ja varpaiden varaan.

Liike ei ole helppo nuorillekaan, mutta Jouko tekee sen monena sarjana. Liike osoittaa miehen vatsalihasten olevan kunnossa ja harjoittelun säännöllistä. Jumpan jälkeen lihaksille annetaan kevyt venyttely.

Kunnan ohjaaja saattaa olla joskus estynyt olemaan paikalla, silloin ohjausroolin ottaa jokin aloitekykyinen tiimin jäsen. On huomattu, että vetäjän ja innostajan rooli on tärkeä. Kesäksi toiminta hieman hiipuu, mutta näillä tietoa sitä ei kuitenkaan katkaista. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi porukka on kuitenkin tauolla.

Vuoden vaihtuessa, paikalle on aina ilmestynyt muutamia uusia uuden liikunnallisen otteen elämälleen suunnittelevia jäseniä, mutta luvattoman usein suunnitelma syystä tai toisesta vesittyy. Pysyvät jäsenet kovastikin toivovat uusia eläkekuntonsa kohentajia mukaan.

Liikuntarajoitteet joissakin kehon osissa ei voi olla este kunnon ylläpidolle. Jo pelkkä painonpudotus ohjatun liikunnan avulla tuo tullessaan mukavampia eläkepäiviä.

Pertunmaan äijillä jumppa ei ole ainoa kokoontumisen aihe. Kuukausittain kokoonnutaan kahvittelu- ja keskustelutuokioon, autetaan vanhuksia erilaisissa toimissa ja käydään keskustelemassa Rinnehovin vanhuksien kanssa.

Uskalsimme ottaa jopa rallin pikataipaleen järjestämisen kokonaisvastuun Leivonmäellä. Siitä saimme mukavan korvauksen yhdistyksen kassaan.

Raimo Ulmanen

Kirjoittaja on yksi jumpparyhmän jäsenistä.