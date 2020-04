MIelipide: Toivolan koulun mukana menee muutakin kuin koulu

Koululla on liikuttu sukupolvesta toiseen, pelattu pelejä isot ja pienet yhdessä, perheiden välisiä koitoksia futiksessa ja kiekkokaukalossa. Liikuntaa, joka lasten liikuntaitojen lisäksi kehittää sosiaalisia taitoja. Kevin Lankinenkin sanoi, että kaiken alku on pihapelit. Ei Kisala eikä keskustan hienot kentät palvele meitä. Varsinkin uudistettu piha ja monitoimikenttä ovat olleet suosiossa. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat kiitelleet paikkoja. Ne on EU-rahoituksella ja kyläläisten talkoovoimilla tehty. Uimakoulussa koulun rannassa olemme oppineet uimaan.

