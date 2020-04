Somessa kiertää jälleen varoituksia mökkimurtoihin liitetystä pakettiautosta – Poliisi toppuuttelee kirjoittelua: ”Mitään samanlaista mökkimurtoaaltoa ei ainakaan ole ollut”

0

Syksyllä mökkimurtoihin liitetystä valkoisesta pakettiautosta on jälleen mahdollisia havaintoja sosiaalisessa mediassa. Rekisterikilpiään vaihdellut auto liitettiin ainakin neljään vapaa-ajan asunnon murtoon Pertunmaalla viime syyskuussa.

Nyt somessa on jaettu vanhaa riistakameran kuvaa autosta varoitellen sen jälleen liikkuvan alueella, tällä kertaa mattamustaksi maalattuna.

Rikosylikonstaapeli Mikko Sorjonen ei ota kantaa siihen, voisiko kyseessä olla sama auto, joka tehtaili murtoja syksyllä.

– Mitään samanlaista mökkimurtoaaltoa ei ainakaan ole ollut kuin viime syksynä. Pertunmaalta on tullut tämän vuoden puolella yksi tai kaksi ilmoitusta murtovarkauksista, Sorjonen toteaa.

Nykytilanne on kuitenkin mökkivarkaille otollista aikaa, sillä liikkumisrajoitusten ja -suositusten takia moni ei nyt pääse mökeilleen. Sorjonen arveleekin, että rosvot saattavat yrittää hyötyä koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

Olipa viime syksyn murtoihin liitetty paku liikkeellä tai ei, on siis hyvä pitää silmänsä auki. Somessa asiasta kirjoitteluun Sorjonen ei kuitenkaan kannusta.

– Poliisilla on vihjesähköposti ja -numero, joiden kautta toivoisimme vihjeiden meille ensisijaisesti tulevan. Ettei asioita paisuteltaisi somessa.

Sorjosen mukaan on toki hyvä, että somekirjoitukset saavat ihmiset seuraamaan ympäristöään enemmän.

Rosvojen kiinnijäämisen kannalta kirjoittelulla voi kuitenkin olla epätoivottu vaikutus. Rosvotkin kun seuraavat somea ja tietävät näin ollen esimerkiksi, millaista autoa poliisi milloinkin etsii.

Erityisesti viime syksyn kaltaista somerummutusta Sorjonen ei toivo.

– Siitä oli jopa haittaa. Pakettiautot sekoittuivat ihmisten mielissä. Poliisille ilmoitettiin kaikista Itä-Suomen alueella liikkuvista pakettiautoista, Sorjonen muistelee.

Yksinkertaiseksi ohjenuoraksi tavallisille kansalaisille Sorjonen antaa siis ympäristön tarkkailun ja yhteydenoton suoraan poliisiin, jos jotain hämärää vaikuttaa olevan tekeillä.

– Pidetään jalat maassa ja tehdään poliisille ilmoitukset faktojen perusteella.