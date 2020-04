Suojaimia riittää hoitotyöhön niin hoivakodeissa kuin kotihoidossakin – ”Työvuoron aikana kuluu ehkä 2–3 suojainta”

0

Kirurgiset nenä-suusuojaimet ovat olleet paikoittain kortilla viime aikoina. Mäntyharjussa tilanne on suojainten suhteen kuitenkin hyvä, vakuutetaan Ruskahovista ja kotihoidosta.

– Juuri saimme täydennystä. Sellainen tieto meillä on, että ongelmia suojainten saannissa ei pitäisi lähiaikoina olla, kertoo Ruskahovin vastaava hoitaja Merja Pöllänen.

Ohjeistuksen mukaan maskeja vaihdetaan tarpeen mukaan.

– Työvuoron aikana kuluu ehkä 2–3 suojainta. Tauolle mentäessä maski otetaan pois ja vaihdetaan. Samoin suojain vaihdetaan, jos se kostuu hengitysilmasta, Pöllänen kertoo.

Muita suojaimia, kuten hanskoja, käytetään tarvittaessa.

– Pyrimme siihen, ettei asiakasta vaaranneta millään tavalla. Tämä on hankala tauti, koska henkilö voi olla oireeton ja silti tartuttaa. Koskaan ei tiedä, tuleeko tauti jonkun mukana, Pöllänen harmittelee.

Jatkuvan hengityssuojainten käytön lisäksi moni muukin käytännön asia on muuttunut.

Asumispalveluiden toimintaa lukuun ottamatta kaikki muu toiminta on jäissä.

– Päivätoiminta on tauolla, kuntosali- ja allastoiminta myös. Jaksohoidossa olevien tilannetta tarkastellaan tarpeen mukaan, Pöllänen kertoo.

Lisäksi potilaat on jaettu ryhmiin. Näin minimoidaan hoitohenkilöt, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Samalla pyritään siihen, ettei talon sisälläkään liikuta turhaan.

– Nyt täytyy vain toivoa, että pysytään itse terveenä ja että saadaan asiakkaat pidettyä terveinä.

Tarve suojaimille on kotihoidossa erityisen suuri, sillä hoitajat liikkuvat asiakkaiden kotien välillä. Mäntyharjun kotihoidon esimies Sari Vainikka kuitenkin kertoo, että suojainten kanssa on pystytty toimimaan ohjeistuksen mukaan.

– Maskia ei vaihdeta jokaisen asiakkaan jälkeen, vaan tarvittaessa. Jos suojaimeen joutuu koskemaan, niin silloin se pitää vaihtaa, Vainikka selittää.

Samaa maskia saa käyttää maksimissaan kuusi tuntia putkeen. Vainikan mukaan tällaista tilannetta ei kuitenkaan käytännössä tule, sillä hoitajat vaihtavat suojaimet aina tauon jälkeen.

– Ja jos jommallakummalla, asiakkaalla tai hoitajalla, on edes vähäisiä oireita, niin silloin suojain on aina potilaskohtainen, Vainikka huomauttaa.

Kotihoidon henkilökunta on tällä hetkellä jaettuna kahteen eri tukikohtaan. Näin ollen työntekijät eivät jaa samoja taukotiloja. Tällä pyritään minimoimaan riski kaikkien altistumisesta, jos joku työntekijöistä sairastuisi.

Myös kontaktia asiakkaisiin on järjestelty uusiksi. Joillakin potilailla saattaa esimerkiksi yhden aamun aikana olla useampikin käynti. Aiemmin yksi hoitaja ei ole välttämättä hoitanut kaikkia käyntejä, mutta nyt sama hoitaja hoitaa kaikki potilaan käynnit.

– Meillä on tavallisesti asiakkaat jaettuna kolmeen hoitorinkiin. Nyt jaoimme Mäntyharjun viiteen soluun, jotta asiakkaiden luona kävisi mahdollisimman vähän eri hoitajia, Vainikka kertoo.

Toistaiseksi tilanne on ollut rauhallinen ja kotihoidossa on pystytty varautumaan muuttuviin tilanteisiin.

– Toivottavasti pysyisimme koko ajan askeleen edellä, Vainikka toivoo..

Pertunmaan tilanne on suojainten suhteen niin ikään hyvä.

– Tällä hetkellä suojainten riittävyyden suhteen ei ole huolta, vaan voimme olla rauhallisin mielin, toteaa Rinnehovin asumispalveluiden esimies Leena Torniainen.

Vaikka muualla on kärvistelty suojainten riittävyyden suhteen, on Torniaisen mukaan tilanne Essoten alueella hyvä. Suojainten käytössä ei ole esimerkiksi päiväkohtaisia rajoituksia, vaan niitä kulutetaan päivässä sen verran kuin tarve vaatii.

Vastuu asukkaiden terveydestä painaa entistä raskaampana työntekijöiden hartioilla. Nyt työntekijät joutuvat miettimään myös vapaa-ajan tekemisiään.

– Tärkeintä tällä hetkellä on se, että kukin meistä miettii kontaktejaan sekä työpaikalla että työn ulkopuolella. Töissä pyritään tekemään mahdollisimman paljon töitä omassa yksikössä. Vapaa-ajalla henkilökunta joutuu puolestaan miettimään tarkkaan omia kontaktejaan, Torniainen sanoo.

Toistaiseksi varotoimet ovat onnistuneet hyvin.

– Hartain toiveemme on, että tilanne pysyisi yhtä hyvänä.