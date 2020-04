Kuortissa uusitaan sähköverkkoa merkittävästi – Kaivuutyöt alkavat toukokuussa

Urakka on yksi Järvi-Suomen Energian tämän vuoden isoimmista työmaista, sillä uutta yhteyttä rakennetaan yli 50 kilometria. Urakan arvo on lähes 2,5 miljoonaa euroa. – Tämä on harvemmin asuttua seutua, johon nyt investoidaan isosti. Verkoston saneeraushankkeet ovat siirtyneet taajamista ja asutuskeskittymistä haja-asutusalueille, kertoo rakennuttaja Rejlers Oy:n projekti-insinööri Jussi Vitikainen .

