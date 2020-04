Pääkirjoitus: Koronatilanne on toistaiseksi hallussa – yhteiskunta näyttää vaikeassa ajassa hyviä puoliaan

Mäntyharjussa koronatilanne on saanut aikaan sosiaalisessa mediassa paikallisten ja vapaa-ajan asukkaiden välistä nokittelua. Sanailu ja uhoaminen puolin ja toisin on aivan turhaa, eikä se hyödytä ketään. Jokaisen toiveissa on lopulta sama asia, eli normaalimpaan arkeen palaaminen. Sen saavuttaminen vaatii pitkää pinnaa ja hyvää yhteishenkeä. Oleellista toki on, että viranomaisten antamia suosituksia noudatetaan, vaikka liikkumisrajoitukset poistuvatkin.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.