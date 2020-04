Mitä Mäntyharju sinulle merkitsee? – Kirjoituskisa käynnissä juhlavuoden kunniaksi

Kilpailuun voivat osallistua kaikenikäiset kirjoittajat. Lapsille ja nuorille on kilpailussa oma sarjansa, joka on rajattu alle 20-vuotiaille. Kilpailuun voi runon lisäksi osallistua tarinalla, jonka maksimimitta on yhden A4-liuskan verran. Kilpailutöitä voi lähettää kesäkuun loppuun saakka Mäntyharjun kirjaston sähköpostiin osoitteeseen mantyharju.kirjasto@mantyharju.fi otsikolla ”Mäntyharju – runoina ja tarinoina”. Viestiin voi laittaa myös maininnan osallistuuko aikuisten vai lasten ja nuorten sarjaan sekä yhteystiedot tai nimimerkin, mikäli haluaa esiintyä kilpailussa nimimerkillä.

