Päivi Kapiainen-Heiskasen neljäs dokumenttielokuva kertoo yrittäjän tarinan

Mäntyharjulaislähtöisen Päivi Kapiainen-Heiskasen neljäs dokumenttielokuva Uusille poluille saa ensi-iltansa lauantaina. Koronaepidemian takia ensi-iltaa ei kuitenkaan voi järjestää normaaliin tyyliin elokuvateatterissa, vaan leffan voi vuokrata vimeo on demand -palvelun kautta, mistä löytyy huhtikuun loppuun saakka myös ohjaajan Halmeniemen Vapaan kyläkoulun tarinan kertova Kun koulu vapautui vankilasta.

Uusille poluille kertoo mikkeliläisen yrittäjän tarinan. Elokuvasta selviää, mitä yrittäjän elämässä tapahtui sen jälkeen, kun hän pakkasi tyttärinensä neljä hevosta ja koirat kyytiin ja muutti Espanjan Aurinkorannikolle asumaan joulukuussa 2016.

Filmi on tarina yrittäjyyden kiroista ja iloista, perheen merkityksestä ja siitä, mikä ihmiselle lopulta on elämässä tärkeintä.

Filmin kuvaukset alkoivat loppusyksystä 2016, kun Mervi Sensio tyhjensi kotitilaansa Mikkelin Koivakkalassa ja valmistautui lähtöön.

– Elämä on seikkailu ja täynnä sattumuksia. Olen sanonut monien päätösten ja uuden edessä mieluummin kyllä kuin ei, ja se on vienyt minua ihmeellisiin juttuihin. Sitä on myös tämä dokumentti. Kun Päivi Kapiainen-Heiskanen ehdotti tätä, ajattelin, että mikäs siinä, tällaista en ole vielä tehnytkään. Ajattelin myös, että kun kerran lupasin puhua, niin puhutaan sitten kaikki, ilman suodattimia, Sensio kertoo.

Viimeiset kuvaukset tehtiin Melina Mervi Elina Holmbergin kanssa Mikkelissä syksyllä 2019.

– Filmin kuvausvuosina elämässäni tapahtui isoja juttuja. Onkohan se syy, etten nyt muista juuri mitään, mitä olen filmille puhunut. Ensi-ilta on itsellenikin ensi-ilta! En myöskään tiedä, mitä tarinoita ohjaaja Päivi Kapiainen-Heiskanen on halunnut nostaa dokumenttiin. Voin tunnustaa, että vähän jännittää, mitä filmillä tapahtuu ja mihin olen taas kerran pääni laittanut, Holmberg nauraa.

Uusille poluille on ohjaaja-käsikirjoittaja Kapiainen-Heiskasen neljäs dokumenttifilmi.

– Näin pitkän seurantadokumenttifilmin teon mahdollisti oikeastaan se, että tunnemme Melinan kanssa toisemme 1990-luvun loppupuolelta. Kun aloitimme kuvaukset loppusyksystä 2016, meillä ei ollut harmainta aavistusta siitä, kauanko ne kestäisivät tai minkälaisia vaiheita päähenkilön elämään tulisi. Tajusimme, että jos emme kuvaa nyt materiaalia, filmi jää ainakin varmuudella tekemättä. Ensimmäiset vuodet kuvasimme filmiä omalla riskillä. Apurahapäätöksen saimme keväällä 2019, minkä jälkeen teimme viimeiset kuvaukset Mikkelissä, Kapiainen-Heiskanen kertoo.

– Lopulta filmiin tuli vahva yhteiskunnallinen ja ajankohtainenkin painotus, sillä päähenkilö pohdiskelee monesta näkökulmasta yrittäjän asemaa tässä yhteiskunnassa.

Filmin kuvasi ja editoi mikkeliläinen pitkän linjan videoammattilainen Harri Räisä. Espanjassa talkoilla kävi kuvaamassa myös toimittaja Eero Mattila.

Musiikin sovittivat vanhoista espanjalaisista klassisista kappaleista ja omasta Hepokantri-kappaleestaan mikkeliläiset Kimmo Riipinen ja ohjaajan puoliso Tapani Heiskanen.

Filmin teon mahdollisti Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston apuraha.

Filmi saa ensi-iltansa tulevana lauantaina kello 12 alkaen vimeon maksullisella on demand -kanavalla, jonne on suora linkki: http://www.vimeo.com/ondemand/uusillepoluille.