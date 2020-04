Lintujen rengastaminen on ammattilaisen puuhaa – Silvo Pöysä tekee työtä 35 vuoden kokemuksella

0

Lintujen rengastajan varsinainen työsesonki on lintujen poikasien vartuttua rengastukselle sopivaan kokoon. Mäntyharjulaisen Silvo Pöysän jokavuotiseen rengastusrupeamaan kuuluu kuitenkin tiettyjen lintujen pesinnän seuraaminen jo lopputalven lumien aikaan. Pöysä on erikoistunut petolintujen rengastamiseen.

Pöysälle petolintuihin rajoittuva rengastusharrastus on ollut suuri ja mieluisa elämäntehtävä. Pöllöjen kalasääskien ja haukkojen pesintöjen seuraamista ja rengastamista hän on suorittanut 35 vuotta. Aluksi työn ohella kaikkina vapaa-aikoikansa, ja nyt postimiehen ammatista eläköidyttyään lähes päätoimisesti. Seurattavia pesäkohteita hänellä on satoja eteläisen Etelä-Savon alueella.

Väheneviä luonnonvaraisen kaltaisia metsiä hän suree. Alkujaan viirupöllökin pesi lähes yksinomaan katkenneiden jättipuiden ”hormipesissä”, mutta nyt lähes pääsääntöisesti pöntöissä.

Esimerkiksi helmipöllöjen kanta on heikentynyt, mikä johtuu ensisijaisesti iäkkäiden metsien vähenemisestä.

– Jos jotain hyvää pitää avohakkuusta löytää, niin nuorilla taimikkoalueilla on myyrävuosina pöllöjen ruokailupaikat parhaimmillaan, Pöysä kiteyttää ajatuksensa.

Nyt on meneillään kyseenalainen lumeton lopputalvi, mutta vaikka olisi lunta ja koviakin yöpakkasia viirupöllöt ovat jo tähän vuodenaikaan pesintäpuuhissa ja hautovat jo aktiivisesti.

Viirupöllö on poikasien kuoriuduttua tarmokas pesäkolonsa puolustaja ja käy pesää lähestyvään ihmiseenkin pelottomasti kiinni. Ennen munien kuoriutumista sen äidinvaisto toimii toisin. Munat eivät saa pakkaskelilläkään kylmettyä, joten niiden päällä on oltava jatkuvasti emolinnun lämmin vatsa, joka kohdan emo on ennen hautomista nyppinyt jopa untuvista vapaaksi laikuksi.

Tätä hetkeä Pöysä, kuten muutkin rengastajat, käyttää hyväkseen varmistaakseen pesinnän alun ja munien määrän perusteella mahdollisen poikasmäärän myöhemmin kesällä sekä tunnistaakseen mahdollisesta emolla olevasta renkaasta sen historian.

Pertunmaan keskustan läheisen neliökilometrin on ottanut reviirikseen nyt jo kaiken kokenut emopöllö. Tämä varmistui, kun Pöysä yhdessä avustajansa Markku Ruotsalaisen kanssa meni tutkimaan reviirin yhtä ontosta pöllistä tehtyä pesäpönttöä. Hautova emo pyritään houkuttelemaan ulos pesästä suoraan aukon eteen asetettuun haaviin. Tämä onnistui ja päästiin tutkimaan, onko kysymyksessä rengastajalle jo tuttu tapaus. Ilo oli ilmeinen, kun jalassa kiilteli numeroitu rengas.

Kylmällä ilmalla toimitaan ripeästi, mutta nyt on lämmin keli, joten ei kiirettä. Tikkailla käydään tarkistamassa, että pöntössä on kolme munaa, otetaan emon mitat ylös ja renkaan numero muistiin. Lintu saa alkuheiton ilmaan, ja se lehahtaa lähioksalle miettimään. Pöysä kertoo emon joskus lentävän suoraan pesään. On hän senkin nähnyt, että emo ei lähde pesästä lainkaan, vaan antaa rengastajan katsoa munamäärän avatun katon kautta siirrellen hautovaa sopivasti sivuun.

On aika tutkia linnun historia. Pöysän muistikirjasta ilmenee, että lintu on hänen itsensä rengastama saman reviirin toisesta pöntöstä noin kilometrin päästä keväällä 2013, jolloin höyhenrakenteen perusteella lintu oli iältään kolmevuotias. Nyt tarkastetusta pöntöstä lintu oli onnistuttu tunnistamaan vuosina 2017 ja 2019, jolloin sen hautomista poikasista kaikki kaksi poikasta kumpanakin vuonna myös rengastettiin.

Tämä emolintu on siis äiti parhaasta päästä. Se on onnistunut elämään kymmenen vuotta ja kohtaamaan huonot sekä hyvät myyrävuodet. Kolme munaa pesässä ei Pöysän mukaan kieli nyt erityisen hyvästä myyrävuodesta, hyvinä myyrävuosina viirupöllöllä voi olla jopa kahdeksan munaa haudottavana. Uroksen rooli ennen pesimisen alkua on pesintäyrityksen jatkumisen kannalta ratkaiseva. Se pyydystää naaralle ”kosiolahjaksi” myyriä, ja niiden paljous ratkaisee oikeastaan pesinnän aloittamisen innokkuuden. Jos myyriä ei löydy, pesintää ei tapahdu laisinkaan.

Raimo Ulmanen