Röpörieskaa: Ei pelkkää purkamista

Väite siitä, että Mäntyharju vain purkaisi rakennuksiaan, on täysin väärä. Kyllä pitäjässä niitä kunnostetaankin. Ja silloin kun kunnostetaan, kunnostetaan huolella. Niin kuin nyt tämä rautatieaseman makasiini. Iso saneeraus valmistui viime kesäksi, mutta taas ovat turva-aidat rakennuksen pohjoispään ympärillä. Mutta jos korjattavaa on, niin onhan työ tehtävä. Tosin moni ohikulkija on kummastellut, että tehdäänkös tähän nyt jotain pyörätuoliluiskaa. Ja samaan hengenvetoon tuumattu, että ihan hyvinhän tuonne viime kesänäkin radan puolelta pyörätuolillakin pääsi. Mutta Mäntyharjun taloudessahan 60 000 euroa on taskurahaa ja laina halpaa.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.