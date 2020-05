Ilkivaltaa kunnan retkeilypaikoilla: Nurmaalta vietiin kotagrilli, Matkoslammella katkottu puita

Kun Matkoslammen laavulle päätettiin laittaa puomi autoilun estämiseksi, herätti se närää muun muassa Pitäjänuutisen nettipalautteessa. Kaikki eivät ole tyytyneet sanalliseen vastustukseen, vaan laavulla on käyty antamassa ihan fyysinenkin vastine.

Huhtikuussa tulleen puomin jälkeen laavulle on pitänyt kävellä se 1,5 kilometriä, jos autolla on paikalle tullut. Ilmeisesti se on ollut jollekin liikaa, koska puomin lukko oli rälläköity rikki ja heitetty menemään. Lisäksi tielle asetettuja betoniesteitä oli siirretty syrjään ja kaiken huipuksi kaadettu neljä laavulle maata vuokranneen maaomistajan puuta.

Kunnan liikuntapaikkamestari Mikko Lyytikäisen mukaan heiltä on toivottu muun muassa pysäköintipaikkojen järjestämistä puomin tuntumaan. Niitä on kuitenkin turha odottaa.

– Laavu on tarkoitettu patikoijille ja pyöräilijöille. Maanomistajat eivät halua sinne autoliikennettä, hän muistuttaa.

Kunnan uimarannalla Hietasenjärven rannalla Nurmaalla on myös vierailtu ikävissä merkeissä. Paikalta oli viety kokonainen kotagrilli 3. – 10. huhtikuuta välisenä aikana.

– Sehän on jo tuhannen euron arvoinen ainakin. Olemme tehneet asiasta rikosilmoituksen, sanoo Lyytikäinen.

Ilkivalta ja varkaudet teettävät paitsi lisätyötä, nakertavat liikuntatoimen rahavaroja.

– Tässä kunnan taloudellisessa tilanteessa ei ole varaa grillejä ostella, joten ei siellä makkaraa vähään aikaan paistella.

Sinänsä hän on tyytyväinen siihen, että koronan myötä väki luontokohteissa on lisääntynyt. Hölmöilyt saisi kuitenkin jättää tekemättä.

Lyytikäisellä on kuitenkin liikuntatoimen osalta myös positiivista kerrottavaa. Sekä Matkoslammelle ja Pitkäjärven laavulle aloitetaan vesihuolto. Laavuille tuodaan juomavettä kerran viikossa.

Myös Sarkavedellä Haukkavuoren taukopaikan palveluja kehitetään. Kunta sai alkuvuodesta uusittua maanomistajan kanssa sopimuksen ja näin jylhän kallioseinämän alla oleva paikka palvelee vesitse liikkuvia edelleen.

– Paikalle on tulossa uusi puusee ja matala laituri, joka palvelee varsinkin melojia. Haukkavuorelle pitää tulla vesiteitse, sillä maaomistajan toivomus on, ettei sinne maitse yritettäisi.

Taajamassa kuntoilijat pääsevät piakkoin taas ramppaamaan kuntoportaita. Edelliset portaathan jäivät Kisalan laajennuksen jalkoihin, mutta uudet on tehty lähelle ja käytössä ne ovat alkukesästä.

Muuten ulkolajeja pääsee harrastamaan jo lähes täysillä.

– Padel- ja tenniskentät ovat auki ja varaaminen tapahtuu viime kesän malliin. Beachvolley-kentät ovat myös auki Kurkiniemessä ja Pekkolanlammella. Pesiskentälle on asennettu lyöntiverkko. Jalkapallonurmelle pääsee, kunhan kevään hoitotyöt on valmiit ja maalit asennettu paikalleen, sanoo Lyytikäinen.